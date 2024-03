Edurne anuncia su salida de 'Got Talent' después de 10 temporadas: “Ha sido una decisión difícil de tomar”

Edurne ha puesto fin a su etapa en Got Talent, tras 10 temporadas. Ha sido la propia cantante la que ha dado la noticia en sus redes, argumentando que “siente que ya lo ha dado todo” en el programa y que quiere dedicar más tiempo a su faceta musical.

Con su marcha, se despide la jueza más veterana de la mesa. La única que ocupaba su silla desde que arrancó el formato en 2016 y había visto pasar a multitud de compañeros mientras ella continuaba allí.

Ahora ha sido ella la que dejará su hueco a un nuevo miembro que juzgue las actuaciones de cada participante. Pero antes ha querido dar las siguientes explicaciones a sus seguidores:

“Os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia”, dice a pesar de que no ha sido una década, ya que se estrenó en 2016.

“Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia” recuerda sobre su paso.

Y dedica unas palabras especiales a dos de sus compañeros más veteranos: “Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero”.

Para acabar subrayando que este final de capítulo solo es el principio de otro: “Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”.