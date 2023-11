'Got Talent', un veterano que resiste para dar a Telecinco su único liderazgo en prime time

No puede decirse que Got Talent esté atravesando su mejor momento, como en general toda la televisión por el cambio de consumo y la fragmentación, y sin embargo el programa que presenta Santi Millán se ha convertido en la única oferta de prime time que otorga noches de liderazgo a Telecinco en toda su semana.

Con el objetivo de frenar su pérdida de audiencia, la cadena de Mediaset ha puesto en marcha un proceso de renovación que afecta a todos sus estamentos. El fichaje de Carlos Franganillo –adelantado por verTele– para sustituir a Pedro Piqueras al frente de Informativos Telecinco es un buen ejemplo de la estrategia. Pero no es el único.

La transformación también implica el estreno constante de nuevos espacios con los que llamar a la suerte en un ejercicio de prueba y error. El musical de tu vida, La mirada crítica, Desnudos por la vida y De viernes son algunos de los formatos que han llegado a la cadena en los últimos meses, con más o menos éxito del esperado.

Mientras Telecinco se cimenta sobre nuevos contenidos, Got Talent resiste con dignidad entre los veteranos. Aunque el talent show que produce Fremantle ha perdido mucha audiencia en los últimos años (lleva en emisión desde 2016), ahora mismo es la única apuesta que le da la mayor alegría a Mediaset: liderar el horario estelar.

En su temporada actual (la novena) promedia 1.131.000 espectadores, el 12.5% de la audiencia. Todavía hay cuatro galas por emitir, así que es muy probable que estas cifras mejoren a medida que la competición entre los concursantes se vaya poniendo más interesante.

No son datos excesivamente altos para el sector (quedaron atrás esos tiempos en los que los programas de más éxito rondaban el 20% de share, y ahora llegar al 15% ya es un logro), pero sí lo son para Telecinco ya que la cadena ronda el 9.5% en la recta final de noviembre.

- Audiencias de la temporada 9 de 'Got Talent':

9 de septiembre: 13.4% y 1.156.000

16 de septiembre: 12.2% y 1.054.000

23 de septiembre: 12.6% y 1.069.000

30 de septiembre: 12.2% y 1.007.000

7 de octubre: 12.9% y 1.055.000

14 de octubre: 12.8% y 1.133.000

21 de octubre: 12.7% y 1.228.000

28 de octubre: 11.9% y 1.155.000

4 de noviembre: 12% y 1.188.000

11 de noviembre: 12% y 1.176.000

18 de noviembre: 12.4% y 1.216.000

MEDIA: 12.5% y 1.131.000

Got Talent se ha consolidado como la oferta líder de la noche del sábado. Su éxito, por lo tanto, es doble: ayuda a elevar la audiencia media de la cadena y también refuerza su imagen con este liderazgo que a Telecinco, en época de vacas flacas, le sabe a gloria.

El programa del que son jueces Florentino Fernández, Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría canta victoria cada semana. Con su novena temporada, que se estrenó el 9 de septiembre, ha liderado el prime time del sábado casi de forma ininterrumpida. Sus competidores se mueven por debajo del 10%.

Diez de las once galas que se han emitido hasta ahora han sido líderes de audiencia; y solo la del 28 de octubre perdió por una décima frente al cine de La 1 en un duelo ajustadísimo. La semana pasada, la película de la cadena pública estuvo cerca de romper su dominio por segunda vez.

El Blockbuster de Cuatro y laSexta Xplica no son capaces de asediar la fortaleza de Santi Millán, menos aún Password, que se ha estancado en Antena 3 con datos inusualmente bajos para la cadena de Atresmedia. La escasa competencia de la noche, y en especial el limitadísimo impacto del concurso de Cristina Pedroche, sin duda juegan a favor de Got Talent.

Sufre el paso del tiempo pero sigue siendo una oferta sólida

Con el paso de los años, Got Talent ha sufrido un lógico desgaste. Tocó techo en el año 2016 con un 21.7% de cuota de pantalla media, y desde entonces ha visto reducida su competitividad al ritmo que el resto de ofertas televisivas que acusan el cambio de consumo y la fragmentación, hasta el punto de haber prime times con menos de un millón de espectadores, un listón que sí supera el programa de Telecinco.

- Histórico de audiencias de 'Got Talent':

Primera edición (2016): 19% y 2.761.000

Segunda edición (2017): 20.4% y 2.742.000

Tercera edición (2018): 17.7% y 2.221.000

Cuarta edición (2019): 19.8% y 2.246.000

Quinta edición (2019): 21.7% y 2.345.000

Sexta edición (2021): 19.7% y 2.735.000

Séptima edición (2021): 15.8% y 1.741.000

Octava edición (2022): 13.9% y 1.222.000

Novena edición (2023): 12.5% y 1.131.000 *(en emisión)

MEDIA: 17.8% y 2.127.000

La temporada anterior, la octava, fue la menos vista, con una media de 1.222.000 seguidores y un 13.9% de cuota de pantalla. Como decimos, toda la televisión está perdiendo espectadores, así que es lógico que empeoren sus datos en este sentido; lo preocupante es que siga cayendo en términos de share, aunque sus datos actuales sean suficientes para la cadena.

En cualquier caso, Got Talent siempre ha sido uno de los grandes pilares del entretenimiento de Mediaset, y como tal se está comportando. El grupo sigue confiando en este formato de éxito internacional y prueba de ello es que hace sólo unos meses le dedicó una edición llamada Got Talent: All Stars, con la que reunió a algunos de los concursantes más famosos que han pasado por las distintas versiones que se emiten en otros países.

Aquella temporada extraordinaria no tuvo demasiada audiencia (sólo reunió al 10.7% del público), pero confirmó que Mediaset sigue confiando en su producto; uno que le está dando la mayor alegría posible en un momento complicado.