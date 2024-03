Un error imperdonable y planes de 'boda no boda' en 'La Promesa', que avanza cómo será su corta semana en TVE

Semana corta en La Promesa. Como era de esperar, la serie diaria de TVE descansará el Jueves Santo y el Viernes Santo, por lo que esta semana solo se emitirá el lunes 25 de marzo, el martes 26 y el miércoles 27.

Los tres capítulos de esta semana retomarán las tramas que quedaron abiertas la semana pasada. Los intentos de Curro para descubrir el pasado amoroso de Alonso han dado sus frutos. El marqués de Luján ha confesado al joven el romance que mantuvo con Dolores: “Nos enamoramos como dos críos y pasó lo inevitable”. Por desgracia, el marqués piensa que tanto Dolores como sus hijos murieron en un terrible accidente. ¿Descubrirá algún día la verdad? ¿Qué harán ahora Jana y Curro?

Abel ha aceptado escuchar la historia de amor de Manuel y Jana. Mientras el heredero se estaba sincerando con su amigo, una visita inesperada ha interrumpido la conversación: ¡Jimena! La hija de los duques de los Infantes ha regresado a 'La Promesa' y parece que está totalmente recuperada. ¿Qué pasará con la historia de amor de Jana y Manuel? ¿Conseguirá Jimena recuperar a su marido? Todo esto y más ocurrirá en los capítulos 323, 324 y 325 del serial, de los que La 1 ha avanzado los puntos clave.

Lunes 25 de marzo - Capítulo 323

Jimena regresa por sorpresa a La Promesa y tiene un incómodo encontronazo con Catalina, el primero desde el terrible incendio. Todos en la casa están inquietos, y, aun así, Cruz no duda en rogar a su nuera que se quede en el palacio. El reparto de beneficios del negocio de conservas con la inclusión de Lorenzo sigue sin gustar a Catalina, lo que llevará a Alonso a tomar una decisión definitiva. Ayala no ceja en sus intentos de acercarse a Margarita, lo que despertará aún más suspicacias en Petra, pero no será a la única.

María Fernández no despierta del sueño que fue su encuentro amoroso con Salvador, pero se dará cuenta de algo que puede hacer del sueño una pesadilla. A pesar de los difíciles inicios de Virtudes como criada de La Promesa, parece que la muchacha va aprendiendo, y sobre todo estrechando lazos con su maestra: Teresa.

Martes 26 de marzo - Capítulo 324

Abel bendice la relación entre Jana y Manuel y se disculpa por las cosas que ha hecho mal. Pero ese aparente momento de paz, se enturbia con las manipulaciones de Jimena: la joven se ha instalado en el dormitorio de Manuel por sorpresa, y él decide abandonar su alcoba para no encontrarse con ella. Margarita sospecha que el interés de Ayala por ella tiene algo que ver con Cruz, pero el conde lo niega. Quien peor lleva la relación entre los dos es Martina, que acaba pagando su enfado con el pobre Curro.

Lope hace las paces con Vera después de sus últimas discusiones, ya que ella se sigue negando a permitir que Lope conozca a su padre. Y las cocineras le agradecen a Teresa todo lo que está haciendo por Virtudes. María Fernández sigue obsesionada con un posible embarazo y a Salvador se le ocurre una gran idea para demostrar su amor por su prometida. Míster Cavendish llega y descubre que Lorenzo es el nuevo socio. Cuando van a cerrar los detalles del intercambio, reciben una desagradable sorpresa.

Miércoles 27 de marzo - Capítulo 325

Después del imperdonable error de Jerónimo, que ha perdido al proveedor que les iba a suministrar las armas para Cavendish, Lorenzo se presenta con una solución… Poco a poco el capitán toma más poder en el negocio. Jimena ya lleva unos días en La Promesa, pero nadie parece acostumbrarse a su presencia. Jana será testigo de cómo Manuel parece cada vez más desesperado con la situación, porque no sabe cómo sacar a su esposa de su vida.

Salvador consigue el permiso de Rómulo para preparar una boda no boda para María Fernández y él. Involucrará a Lope, que no tardará en darse cuenta de que puede ser un terrible error. María, ajena a los planes de su prometido, decide por fin contarle a Jana su gran secreto ¡pero el maletín con el dinero se ha esfumado! Abel está realmente arrepentido después de sus ardides contra el amor entre Manuel y Jana, y quiere enmendarse contando toda la verdad. Por eso presiona a Jimena para que cuente todo sobre su falso embarazo.