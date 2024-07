'First Dates' (12.7%) inaugura con éxito su 'Hotel' veraniego en Telecinco, líder en su estreno ante 'Hermanos' (11.8%)

First Dates abre con alta ocupación su Hotel veraniego en Telecinco. El nuevo spin-off del dating show de Cuatro salta a la cadena principal de Mediaset como la oferta más seguida del horario estelar y gana su primer duelo a la serie Hermanos (11.8%) de Antena 3, su rival en la noche del martes.

El programa presentado por Carlos Sobera firma en su estreno un 12.7% de cuota y 1.023.000 espectadores, dato acorde a la temporada baja a nivel de audiencias pero suficiente para liderar el prime time en verano. De hecho, junto a su telonero Supervivientes All Stars: Última hora es la única emisión de la franja que supera el millón de seguidores, algo sintomático de la época estival en la que nos encontramos.

Este nuevo formato de la franquicia First Dates, la tercera variante tras First Dates Crucero (que tuvo una primera temporada aceptable y una segunda débil) y el fallido First Dates Café, supera su primera prueba de fuego y demuestra que su Hotel puede funcionar de manera complementaria al restaurante que sigue abierto tras ocho años en Cuatro. Su misión será confirmarlo en sucesivas entregas.

Segunda opción de la noche es Hermanos, que crece a un 11.8% y 890.000 espectadores para marcar su mejor registro en cuota en este mes de julio. También sube por detrás Código 10, que se cuelga el bronce con su share más potente de las últimas siete semanas: un 6.2% en Cuatro.

Peor le van las cosas a La 1 de TVE con Los Iglesias: Hermanos a la obra, que se hunde en el horario estelar con mínimo: un 5.5% y apenas 500.000 espectadores. El docu-reality de Chábeli y Julio Iglesias Jr arrastra además a HIT (3.2%), que como analizamos en este otro artículo ha sido condenada desde el estreno de esta tercera temporada por la estrategia de emisión de la cadena pública. En La 2, las reposiciones de El comisario Montalbano funcionan mejor con un 3.9% de cuota.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.2% Telecinco: Vamos a ver 14.1% La 1: La Promesa 11.2% laSexta: Aruser@s Fresh 10.5% Cuatro: First dates 8.5% La 2: Saber y ganar 6.6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.4%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

'La ruleta de la suerte' (Antena 3), a las 14:56 con 2.115.680 espectadores y un 25.8% de share

CADENAS

Día

Antena 3 12.9% Telecinco 10.7% Temáticas de pago 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.1% La 1 8% laSexta 6.1% Cuatro 5.1% La 2 3.4% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

La 1 14.6% Antena 3 11.7% Telecinco 9.9% Temáticas de pago 9.7% Autonómicas (FORTA) 7.5% laSexta 5.6% Cuatro 4.8% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Supervivientes All Stars: Última Hora 11.4% 1.115.000 First Dates: Hotel (estreno) 12.7% 1.023.000 El Hormiguero -rep- 9.5% 925.000 Hermanos 11.8% 890.000 First dates 4.6% 379.000 First dates 8.5% 816.000 Código 10 6.2% 362.000 4 Estrellas 5.5% 535.000 Los iglesias: Hermanos a la obra 5.5% 500.000 HIT: Peter Pan 3.2% 190.000 El Intermedio -rep- 4.5% 434.000 ¿Quién quiere ser millonario? -rep- 5% 386.000 Carreteras extremas: Recordando el viaje a Cabo Norte 2.6% 207.000 Cifras y letras 3.6% 324.000 El comisario Montalbano -rep- 3.9% 374.000

LATE NIGHT

Una vida perfecta 7.6% 294.000 Casino Gran Madrid online show 3.2% 66.000 Hermanos 6.5% 194.000 HIT: El diagnóstico -rep- 3.3% 101.000 HIT: La limpia -rep- 4.1% 80.000 The game show 2.9% 54.000 ¿Quién quiere ser millonario? -rep- 6.8% 197.000 Documentos TV: Sabotaje 2.6% 72.000 Conciertos Radio 3: Arizona baby 0.9% 17.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13% 1.134.000 Pecado original 11.7% 952.000 Yas verano 11.5% 767.000 Pasapalabra 17.8% 1.221.000 Así es la vida 9.6% 829.000 TardeAR 10.4% 746.000 Reacción en cadena 11.3% 772.000 La Moderna 8.2% 681.000 La Promesa 11.2% 862.000 El Cazador 7.6% 495.000 Aquí la Tierra 7.7% 538.000 Zapeando 4.9% 421.000 Más Vale Tarde 6.1% 429.000 Todo es mentira 4.9% 409.000 Tiempo al tiempo 3.5% 224.000 Saber y ganar 6.6% 578.000 Grandes documentales 4.6% 379.000 Documenta2 3.3% 237.000 El paraíso de las señoras -rep- 1.5% 94.000 Carreteras extremas: Cruzando las columnas de Hércules 2% 138.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 10.7% 201.000 Vamos a ver 14.1% 382.000 Vamos a ver más 11.4% 703.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 1.9% 23.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 4.4% 72.000 Aruser@s Fresh -rep- 10.5% 209.000 Al rojo vivo 10.4% 386.000 Espejo Público Verano 11.3% 271.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 15.6% 688.000 La ruleta de la suerte 21.2% 1.428.000 La hora de La 1 13.6% 255.000 Mañaneros 8.4% 251.000 Ahora o nunca 7.6% 561.000 ¡Toma salami! -rep- 1.4% 14.000 ¡Toma salami! -rep- 1.8% 23.000 Callejeros viajeros: Costa este de Florida -rep- 3.5% 57.000 Callejeros viajeros paraísos: Cayos de Florida: El puente hacia el paraíso -rep- 3.9% 75.000 Viajeros Cuatro: Miami -rep- 3% 65.000 En boca de todos 4.6% 151.000 Cazadoras de los cielos: Azores, gavilanes y águilas 1.2% 16.000 Agrosfera 2.8% 48.000 Seguridad vital 5.0 2.2% 41.000 Guardianes del patrimonio: Operación picachu 1.4% 28.000 Arqueomanía 1.5% 32.000 Documenta2 1.6% 36.000 Al filo de imposible: Bajo la mirada de las aves 0.9% 24.000 Las rutas D'Ambrosio 2.8% 88.000 Mañanas de cine: Noche salvaje 3.9% 219.000 Verano azul: La última función -rep- 3.7% 319.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.4% 1.740.000 Telediario 1 11.9% 1.038.000 Informativos Telecinco 15h 11.7% 1.001.000 laSexta Noticias 14h 9.4% 753.000 Jugones 6.3% 548.000 Noticias Cuatro 1 5.8% 397.000 El Desmarque Cuatro 1 3.5% 296.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.1% 1.382.000 Informativos Telecinco 21h 11.7% 962.000 Telediario 2 9.5% 795.000 laSexta Noticias 20h 7.4% 493.000 Noticias Cuatro 2 5.6% 372.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 18.9% 205.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12% 116.000 Informativos Telecinco Matinal 9.6% 137.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.