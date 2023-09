'Lazos de sangre' (10.3%) gana la noche de Ana Obregón a 'El Musical de tu vida' (9.9%), pero el líder es 'The Floor' (12.1%)

Llamativo prime time el de este miércoles en televisión, con Ana Obregón por duplicado, un estreno en forma de musical y ninguna oferta del horario estelar llegando de media al millón de espectadores.

CRÍTICA | 'El musical de tu vida' logró las ansiadas confesiones de Ana Obregón a golpe de actuaciones y de un delicado Sobera

Empezamos por la presentadora, que estuvo como invitada en el Lazos de sangre dedicado a Julio Iglesias al mismo tiempo que amadrinaba el estreno de El musical de tu vida, el nuevo programa de Telecinco. En audiencias, el duelo de 'Obregones' se lo lleva el programa de La 1, que obtiene un 10.3% de cuota y 840.000 espectadores entre su documental (9.7% y 989.000) y su debate posterior (11.9% y 697.000), emitido en late night. Por su parte, el estreno de El musical de tu vida anota un 9.9% de share y 789.000 espectadores. Es decir, una décima más que la media de Telecinco (9.9%), por lo que al menos cumple en este apartado, aunque su dato se antoja muy insuficiente para lo que necesita ahora mismo el canal.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (De 23:00 a 01:09h)

Lazos de sangre: 10.8%

El musical de tu vida: 9.9%

En cualquier caso, el liderazgo del miércoles no es ni para una ni para otra oferta, sino para The Floor, que retiene la primera posición de su estreno pese a sufrir una bajada considerable en sus cifras. De hecho, pierde 4.8 puntos y casi 500.000 espectadores respecto a su debut, por lo que se queda en un 12.1% y 952.000 espectadores después de dos entregas. Un dato que deja otro detalle: The Floor lidera el horario estelar aun sin llegar al millón de televidentes. Una anomalía a mediados de septiembre, pero que refleja los tiempos que corren actualmente en lo que se refiere al consumo de televisión lineal.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:15 a 00:58h)

The Floor: 12.1%

Lazos de sangre: 11.4%

El musical de tu vida 9.8%

Por lo demás, Jason Statham vuelve a ser talismán para Cuatro, esta vez con el enésimo pase de la primera película de Transporter (7.9% y 653.000). Y laSexta apenas hace ruido con el estreno de Desmontando (5.2% y 483.000), su nuevo programa de prime time con Boris Izaguirre. Por la tarde, La Vuelta ciclista a España despunta por la tarde en La 1 (16.9% y 1.688.000) con su mítica subida al Angliru.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.8% La 1: La vuelta: Ribadesella-Altu de l'Angliru 16.9% laSexta: Aruser@s 16.9% Telecinco: La mirada crítica 16% Cuatro: First dates 8.8% La 2: Saber y ganar 6.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 2.702.060 espectadores y un 27.4% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.2% La 1 10.7% Telecinco 9.8% Temáticas de pago 8.6% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 7.2% Cuatro 5.6% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 12.6% La 1 10.8% Temáticas de pago 10.1% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.3% Cuatro 5.4% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Coaches de 'La Voz' 17.6% 2.149.000 The Floor 12.1% 952.000 4 Estrellas 7.8% 957.000 Lazos de sangre: Presentación: Julio Iglesias 10.3% 840.000 Lazos de sangre: Papá cumple 80 años 9.7% 989.000 Cuentos chinos 6.8% 828.000 El musical de tu vida: Ana Obregón (estreno) 9.9% 789.000 First dates -rep- 5.2% 570.000 First dates 8.8% 1.071.000 Transporter Trilogy: Transporter 7.9% 659.000 El Intermedio 8.5% 1.034.000 Desmontando: El imperio español (estreno) 5.2% 483.000 Nunca es demasiado pequeño 1.6% 173.000 Nunca es demasiado pequeño 2.4% 280.000 Documaster 2.3% 237.000

LATE NIGHT

Lazos de sangre: El debate: Julio iglesias 11.9% 697.000 Lazos de sangre -rep- 12.7% 375.000 The Floor -rep- 7.8% 243.000 La caza del encantador 7.8% 225.000 FBI Most Wanted 5.6% 199.000 El Desmarque: Madrugada 4% 92.000 Cine: El legado absoluto 3.6% 140.000 Documentos TV: Nasrin 1.7% 77.000 Festivales de verano: Festival de jazz de San Javier 1.6% 40.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.9% 1.108.000 Pecado original 12% 1.077.000 Y ahora Sonsoles 11.7% 851.000 Pasapalabra 19.6% 1.652.000 Así es la vida 9.6% 886.000 25 palabras 9.5% 664.000 Reacción en cadena 9.5% 779.000 La Vuelta: Programa: Ribadesella-Altu de L'Angliru 16.8% 1.676.000 La Vuelta: Ribadesella-Altu de L'Angliru 16.9% 1.688.000 La Señora 7.4% 618.000 El comodín de La 1 8.1% 579.000 El Cazador 10% 743.000 Aquí la Tierra 10.5% 941.000 Zapeando 5.8% 582.000 Más Vale Tarde 7.1% 536.000 Todo es mentira 5.3% 511.000 Cuatro al día 5.2% 381.000 Cuatro al día a las 20h 5.4% 431.000 Saber y ganar 6.3% 643.000 Grandes documentales 3.4% 312.000 Documenta2 2.8% 210.000 El gran tour de Bettany Hughes: De París a Roma 2.3% 162.000 Las rutas D'Ambrosio 2.5% 196.000 El bosque protector: Fauna amenazada: Águila pescadora 1.6% 152.000

FRANJA MATINAL

La mirada critica 16% 325.000 Vamos a ver 14% 589.000 Aruser@s 16.9% 356.000 Al rojo vivo 11.6% 459.000 Espejo Público 12.3% 309.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.9% 818.000 La ruleta de la suerte 20.8% 1.595.000 La hora de La 1 11.7% 227.000 Mañaneros 8.5% 268.000 Ahora o nunca 8.5% 703.000 Heldt 0.7% 12.000 Heldt 1.8% 33.000 Alerta cobra 5.1% 131.000 En boca de todos (máximo histórico) 5.4% 296.000 La 2 express 0.4% 5.000 Flash moda 0.4% 6.000 Nunca es demasiado pequeño 0.6% 10.000 Nunca es demasiado pequeño 0.8% 15.000 Urbanitas por el campo 1% 18.000 Aquí hay trabajo 1.3% 27.000 La aventura del saber 1.1% 24.000 Diario de un nómada: Operación Plaza Roja: Kiev, la ciudad fundada por vikingos 1% 25.000 Rutas bizarras -rep- 1.7% 42.000 Documenta2 2.3% 69.000 Mañanas de cine: El tiroteo 2.6% 161.000 Descubrir: El soconusco 2.1% 211.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.5% 2.159.000 Telediario 1 12.6% 1.282.000 Informativos Telecinco 15h 11.8% 1.191.000 laSexta Noticias 14h 9.2% 851.000 Jugones 6.9% 712.000 El Desmarque 2.5% 254.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.6% 1.880.000 Telediario 2 12.3% 1.344.000 Informativos Telecinco 21h 10.2% 1.078.000 laSexta Noticias 20h 6.7% 546.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 21.1% 173.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12.7% 149.000 Informativos Telecinco Matinal 9.8% 176.000

