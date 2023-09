'El musical de tu vida' logró las ansiadas confesiones de Ana Obregón a golpe de actuaciones y de un delicado Sobera

El musical de tu vida llegó este miércoles en Telecino para contar “los momentos más especiales de las personas más conocidas, en formato musical”, como lo había definido Carlos Sobera y fue exactamente así: un programa de entrevistas con el plus de las actuaciones.

Pero lo que más sorprendió del estreno es que fuera este espacio - producido por Globomedia (The Mediapro Studio)- el que lograra las primeras declaraciones de Ana Obregón sobre el proceso que vivió hasta que se convirtió en abuela. En una semana en la que Lazos de Sangre y Joaquín, el Novato ya habían adelantado que contarían con la televisiva en sus entregas, Telecinco se sumó y adelantó su 'musical' al de Lolita que iba a ser el primero.

Fue un movimiento acertado porque escuchamos por primera vez en televisión las esperadas confesiones de la invitada. Pero no se lograron fortuitamente, y es que El musical de tu vida cuenta con varios aciertos que logran que el entrevistado se sienta tan homenajeado que lo que le queda es responder con lo que se espera de él.

El tono exacto de las actuaciones y de Carlos Sobera

El grueso del programa en realidad es la entrevista en profundidad al invitado. El repaso por su vida, por los momentos de más luz y de menos. Y ahí, para sostener la broma, la risa, las lágrimas y la emoción está un Carlos Sobera totalmente respetuoso.

Lo curioso del presentador es que su caballerosidad no es “blanca”. Es capaz de plantear a Ana Obregón cuánto hay de verdad y de mentira en su historia y lo hace de una forma en la que logra una respuesta y hasta las risas de ella. Manejó los momentos más delicados con vídeos de su hijo Aless, acompañando a la invitada en el dolor, para acabar con anécdotas que convertían en alegre esos recuerdos.

El vasco logra el tono perfecto entre la picardía que busca Telecinco de sus entrevistados y el mimo que les hace hablar sin sentirse atacados. Pero no solo lo consigue él, también se lo facilitan unos números musicales (con voz en directo) que entretienen tanto al espectador como al protagonista.

El acierto de las distintas puestas en escena (con detalles y guiños a la vida real del protagonista) y las trabajadas letras con ingredientes de humor e ironía, convierten todo el show en un homenaje al invitado que no deja de agradecer con más píldoras sobre su vida.

Desde que saltara la noticia de que Ana Obregón se convertía en abuela por vientre de alquiler, sus primeras palabras sobre todo el proceso han sido de las más cotizadas en televisión. De hecho, la pasada temporada cerró sin las anunciadas visitas de la presentadora a El Hormiguero, ni a Bertín.

Para sorpresa de muchos, el primer programa en conseguirlo y emitirlo ha sido El Musical de tu vida donde ella empezó reflexionando: “Mi vida es agridulce pero merece la pena vivirla”.

Al sorprenderla con su mejor amigo en plató, Obregón recordó el momento en el que le mintió para ir a buscar a su nieta: “No quería que nadie se enterara, a todo el mundo le dije que me iba a punta cana a hacer el duelo de mis padres. Cuando nació Anita me pillaron en la revista y creo que fue una conmoción en España... yo ni me enteré. Ni me importa la opinión de nadie, me importa mi vida y el derecho a hacer con mi vida lo que me dé la gana”.

Sobera le preguntó por la sensación de ser abuela y madre a la vez, a lo que ella respondió con el deseo de su hijo: “Mi hijo, dos semanas antes de dejarnos, me pidió un boli y un papel. Dijo que quería dejar un hijo en la tierra, 'prometedme que lo vais a hacer'. Fue su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no cumpliría el último deseo de su hijo? Anita huele a él. He vuelto a vivir, la vida ahora tiene significado”, sentenció.