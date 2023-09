Los capitanes de 'El Conquistador' superan su infierno: “Todos hemos tenido que ir a urgencias tras salir”

“Por mucho que os contemos, no podéis ni imaginaros”. Lo asevera el exfutbolista Patxi Salinas cuando se le pregunta por los intríngulis de la experiencia de El Conquistador. Ahora podemos ver los resultados de la grabación en TVE, pero la magnitud del desafío, físico y mental, que los capitanes y concursantes pasaron en República Dominicana es difícil de describir. Y lo intentan, con pelos y señales.

Problemas para dormir, para hacer necesidades, para mantener una mínima higiene o para no sufrir lesiones de gravedad, ya sea por una desafortunada acción propia como por la acción de los animales que los rodean. “Todos hemos tenido que ir a urgencias después de salir del concurso”, añade la exboxeadora Joana Pastrana, que tras dos fructíferas experiencias en el mundo de la telerrealidad se ha metido -literalmente- en el fango para esta aventura.

“Por muy fuerte que estés, si mentalmente no estás muy preparado y vas fuerte, no aguantas ni un día”, resume Cesc Escolá lo que implica afrontar la expedición al Caribe que propone el formato de Hostoil (The Mediapro Studio). “Es muy duro, una lucha constante contigo mismo”, añade en un encuentro con medios con presencia de verTele. Con todo, los tres capitanes de esta primera edición a nivel nacional del formato fenómeno nacido en ETB tienen claro que repetirían, si pudieran, en una siguiente edición.

Salinas, no en vano, ya estuvo en esta labor en 2016 en la autonómica vasca, y en 2008 fue uno de los Supervivientes de Telecinco. Él lo tiene claro. Las cicatrices, algunas difíciles de ver (los que estuvimos en el FesTVal de Vitoria con ellos podemos dar fe, pues nos enseñaron fotos nada agradables), forman parte del crecimiento que aporta este reality extremo: “Porque la vida son retos, metas”, afirma.

Patxi, tú ya participaste en 'El Conquistador' con anterioridad, así que esto no te pillaba de nuevas, pero en el caso de Joana y Cesc, ¿conocíais el programa, o lo que prometía, antes de que os llegara la oferta?

JOANA: Yo no tenía constancia de que existía hasta que no me llamaron para participar.

CESC: Yo no tenía ni idea hasta que el hermano de Patxi, Julio Salinas, me retó en un programa que estaba grabando para TVE Catalunya. Me dijo: 'Cesc, ahora que me has entrenado a mí, te reto a que vayas a El Conquistador'. Lo busqué y pensé: 'Pero qué es esta locura'. Y al cabo de unos meses me llamaron para ser capitán. Así que genial.

Joana, vienes de dos reality shows donde te ha ido bastante bien, 'Traitors' y 'Time Zone'. ¿Le has cogido el gusto al género o te han llegado más ofertas? Y si las has recibido, ¿hay alguno al que no irías?

JOANA: La verdad es que sí, me ha ido bastante bien, y le estoy cogiendo el gusto. Me he encontrado con un personaje con el que puedo ser yo y me encuentro fuerte en él. No digo que no a nada. Nunca digo que no, pero tengo más preferencia por unos u otros. Sí que hay cosas encima de la mesa que se tendrán que aclarar si salen adelante.

¿Qué implica ser capitanes de 'El Conquistador'? Ya en las primeras galas habéis tenido conflictos con algún concursante. ¿Cómo habéis vivido todas esas fricciones?

PATXI: Va dentro del puesto que tenemos. Hay que tomar decisiones, y cuando a alguien le nominas para que vaya a un duelo, evidentemente no es agradable. Sabes que tienes que nominar a alguien que va a ir un duelo y si tropieza va para su casa. Tienes que tomar esa decisión, e incluso a ti mismo no te gusta mucho. Cuando mandas al duelo a alguien y se va, y ves que vuelve la barca al cabo de unas horas y el tío no viene, dices: 'Buah, lo he mandado a casa'. En El Conquis son duelos, duelos y duelos. Si quieres ser El Conquistador, tienes que ir a duelos. A veces salen bien y otras salen mal.

¿Cómo han ido las cosas con los presentadores?

JOANA: Bastante bien. Se han comportado dentro de la medida de lo que es sufrir allí. Había cosas más graves por las que sufrir. Yo lo he visto en algunas otras ediciones y han tenido benevolencia con nosotros.

CESC: Intentaban pinchar, crear inestabilidad. A mí me apretaban bastante, como el novato, y buscaban crear problemas dentro del equipo. Tienes que estar seguro de ti mismo y buscar la unificación en la familia, en el equipo, para poder competir y preparar bien las pruebas estratégicamente, que es muy importante.

¿Cuál ha sido la prueba más dura a la que os habéis enfrentado en toda la experiencia? A nivel mental, ¿os reconocíais a vosotros mismos en esas tesituras?

JOANA: Sí que he vivido situaciones de estrés fuera de ahí y me he reconocido. He estado sometida a mucho estrés y presión. Y lo otro, si se puede hacer spoiler te lo digo. Para mí sin ninguna duda, la del cerdo es la que más te marca.

CESC: Todas las pruebas son muy duras, son muy especiales y únicas. Sí que es verdad que estás viendo esto y piensas: ¿Van a poner esto en Televisión Española? ¿Van a poner un ciervo abierto y que tendrán que pasarte la sangre todos los miembros de tu equipo en boca a boca? Luego, cuando estás allí y lo haces te dices: 'Vale'. Es realmente asqueroso y horroroso. Pero tienes que hacerlo porque o ganas o no comes. Es muy heavy.

JOANA: Pero llega un punto en que te lo planteas. Te dices: '¿Y si no como?' Pero da igual, porque se me está quitando el hambre. Lo que quiero es vomitar.

CESC: Yo estuve dos días con arcadas, se te quedaba el olor en la ropa de la sangre...

JOANA: Y el reflujo...

PATXI: El problema es que esa prueba si la ganas te vas contento. Pero si la pierdes... Vas a haber tragado un litro de la boca de gente que me ha echado mierda a mi boca. Encima, la mitad te ha caído por todo el cuerpo, ¿y con eso me tengo que ir al campamento infernal a dormir, y sin lavarme?

CESC: Pasó algo muy heavy... No podemos decir nada.

¿Habéis sido capaces de dormir en el campamento infernal?

JOANA: Es el campamento en que mejor se duerme.

CESC: El peor para nosotros era el pobre, porque las condiciones de higiene y mosquitos era peor que el infernal. Da igual dormir con barro y húmedo, es mejor eso.

JOANA: Una rata es mejor que estar en un sitio infestado de millones de mosquitos.

CESC: A mí me dan asco todos los animales y bichos, os lo juro. Pero cuando estás ahí...

¿Habéis superado muchos ascos o fobias?

CESC: Es más mental. Es muy duro, una lucha constante contigo mismo. Sobre todo estar ya sabiendo que no vas a dormir y no vas a descansar. Pero es una experiencia única, tienes que aprovecharlo. Sales de la sociedad y es una cosa que nadie puede vivir. Después del programa, cuando abrí el móvil, me iluminó la cara y me asusté. Es algo heavy.

PATXI: Por mucho que os contemos, no podéis ni imaginaros... Por ejemplo, cuando acabamos las pruebas y estamos en los campamentos son las siete de la tarde, más o menos. Cuando llegas al campamento infernal, en una barca, no veo de aquí a donde estás tú. Hay medio metro de playa, donde te deja la playa. Saltas a la arena: '¿Estamos todos?', 'Sí'. Vas con dos mochilas a la espalda, porque como no sabes a qué campamento vas la tienes que llevar a todas las pruebas, y si vienes de lo del cerdo vas empapado de toda la sangre, de haberte pegado una paliza de la hostia. Llegas allá y te empiezan a conducir por ese camino... El que va justo detrás del guía, ve; los demás, no ve ninguno. Y de pronto, oyes: ¡Me cago en Satanás!'. A alguien se le ha metido en la pierna en el barro hasta la cintura. '¿Dónde estás?'. Te agarran de la mano, tiras, y '¡Eh! Que se me ha quedado la zapatilla'. En el fango, se queda atrapada. Y ya todo el concurso sin zapatilla. Eso es cada noche. Luego llegas al campamento infernal, donde no ves nada, y dices: '¿dónde me tumbó?'. Intentas buscar un sitio sin mucha rama por el suelo para que no te duela la espalda... Te tumbas sobre toda la mierda... Y así.

¿Y para hacer vuestras necesidades en un lugar así, cómo os las apañabais?

JOANA: Es muy difícil hacer pis. Los chicos que lo tienen más fácil meaban alrededor... Y luego olía a meado, imagínate.

PATXI: Cuando llegas, los primeros días te pones en plan: 'Oye, para mear, todo el mundo lejos. Para mear y hacer de cuerpo, mínimo de esa arboleda para allá'. Y al final... O alguien se va a cambiar y todo el mundo se da la vuelta. Llega el sexto día... Y se acabó. Te levantas un poco y a medio metro. Es una locura.

CESC: Aparte, no te dejaban moverte de aquel sitio del que te decían. No podíamos ir a treinta metros a buscar un hueco. No te podías mover.

¿Os permiten cazar?

JOANA: Sí... Pero cocínala.

PATXI: Nosotros cogimos una rata del rabo, y hubo uno que dijo que igual se la comía. Yo pensé: 'Haz lo que te salga del bolo'.

CESC: Yo conozco a uno que se comía los lagartos... Mordía la cabeza y se los tragaba.

PATXI: ¡Es proteína!

Han pasado algunos meses desde la grabación. ¿Habéis sufrido consecuencias a nivel físico tras volver a España?

CESC: A él [Patxi] le ingresaron. A mí, casi.

JOANA: Todos hemos tenido que ir a urgencias después de salir del concurso. De repente te salía una infección, a mí se me inflamaron las manos y la cara.

CESC: Yo tuve toda la rodilla inflamada de las picaduras.

JOANA: En el torrente sanguíneo se queda el veneno y luego sale...

CESC: Es una lucha constante por no rascarte. Si con una picadura de mosquito te dicen que no te rasques, imagínate con miles. Es un reto mental y de salud.

PATXI: Y este no es el problema. El problema es la infección que te queda dentro.

JOANA: Todavía hay concursantes que se están tratando de infecciones, habiendo pasado meses ya.

PATXI: Son marcas que te quedan de El Conquis...

Por vuestra experiencia, ¿qué es peor, el veneno de las picaduras, o el que genera la adrenalina de ir y seguir adelante?

JOANA: Ese veneno le quieres, el de las picaduras no. Yo soy adicta a ese otro.

PATXI: Cuando voy, y esta es mi tercera experiencia, yo sé a qué me expongo. Me expongo a esto. No puedes decir que te ha pillado el lobo. No. Me expongo a tirarme de un trampolín de veinte metros, caer mal y joderme el hombro. De subir en una cuerda, no agarrarme bien, y caer y abrasarme las manos.

Pero engancha, porque todos aseguráis que querríais repetir.

PATXI: Porque la vida son retos, metas...

Pese a todo, el principal reto de 'El Conquistador' sería el mental.

CESC: Por muy fuerte que estés, si mentalmente no estás muy preparado y vas fuerte, no aguantas ni un día.

PATXI: Imagina que el muro lo juegas, no te encuentras fuerte, tiras y no subes. Te vas al campamento infernal, y te vas a un duelo. Si esa prueba no la puedes superar, eso es lo peor que te puede pasar. Pero al día siguiente hay otra prueba, que a lo mejor te viene bien. Tras el bajonazo, después llega el subidón. En el momento del bajonazo quieres abandonar. Imagina que empiezas el concurso y las tres primeras pruebas las pierdes. A mí me pasó en el Amazonas. Fueron seis días sin comer en el infernal. ¡Seis días, eh! Y en ese bajonazo, si eres capaz mentalmente de aguantar, no vas a abandonar.