Críticas a TVE por recortar varias secuencias de '4 Estrellas' que sí pueden verse en RTVE Play

Los seguidores de 4 Estrellas se han rebelado contra TVE por eliminar varias secuencias del capítulo que se emitió este jueves 21 de septiembre. El objetivo de la cadena pública era reducir la duración de la serie para adelantar el comienzo de MasterChef Celebrity, pero a muchos de los espectadores les pareció indignante la manera en la que se llevó a cabo la estrategia.

Ante el aluvión de críticas, la defensora de la audiencia ha tenido que dar explicaciones, y asegura que los fragmentos eliminados se emitirán próximamente.

El capítulo que se emitió en La 1 tuvo una duración de 40 minutos aproximadamente, sin embargo, ese mismo episodio dura 47 minutos en la plataforma RTVE Play. Por lo tanto, la tijera de TVE se llevó por delante 7 minutos de esta entrega, la número 88, titulada Todo tiene un límite.

Que 'todo tiene un límite' es exactamente lo que han pensado los fans de 4 Estrellas. Indignados están con este recorte que eliminó de un plumazo la trama entre Luz y Ainhoa.

Las estrategias son lícitas aun no gusten pero igual debería haber un criterio común de ofrecer en el directo lo mismo q subes a tu plataforma online. Pedirle a 1 medio de comunicación q tengan comunicación entre sus dptos no debería ser algo de la audiencia #4estrellas #luznhoa pic.twitter.com/z6TGHa80uN — B7 (@cacafrutti77) 22 de septiembre de 2023

TVE ha reducido la duración de la serie en otras ocasiones, pero esta vez parece haber metido el dedo en la llaga. Quienes vieron la serie en La 1 no pudieron ver estas secuencias que son importantes para la trama, pero quienes han visto el capítulo en RTVE Play se han encontrado por sorpresa con estos jugosos contenidos.

vergüenza de tratar a #4Estrellas cómo lo tratáis y sobre todo los jueves!!! a las #Luznhoa las usamos cómo gancho siempre y ayer cortáis única y exclusivamente sus escenas!!! muy bien!!! — pausini🩷luznhoa🥕carmilla💚 (@conchita33) 22 de septiembre de 2023

La defensora de la audiencia da explicaciones

Dada la cantidad de quejas recibidas por su departamento, la defensora de la audiencia, María Escario, ha remitido un mensaje a los espectadores de 4 Estrellas para dar las explicaciones pertinentes.

“Dada la larga duración del programa MasterChef Celebrity, se solicitó a la productora de la serie 4 Estrellas que redujera unos minutos el capítulo emitido ayer”, declara la periodista. El problema, dice, es que “los responsables de RTVE Play no fueron informados de esta modificación y publicaron en la plataforma el capítulo que en principio iba a ser emitido en lineal”.

No obstante, a Escario le han comunicado que las partes eliminadas se emitirán dentro del capítulo previsto para el lunes 25 de septiembre.

NO os merecéis esta audiencia después de lo que maltratáis a la serie.

Estos datos los hacen otros productos y ya sabemos que no tenéis valor a hacer lo que hacéis con #4Estrellas

Y NI una vez habéis dado una explicación .@Josepablo_ls .@RTVE_Com #Luznhoa https://t.co/JNttt8FyZu — Sara (@Saraa_00232) 22 de septiembre de 2023

La defensora de la audiencia sostiene que este 'tijeretazo' es una “legítima estrategia de programación que sólo busca obtener un mejor resultado de audiencia y por tanto de la rentabilidad de los programas de la televisión pública, a la que se le exige ser competitiva”.

Pero añade que “lo que no debió ocurrir es lo sucedido el pasado jueves 14 con el corte brusco y precipitado del capítulo correspondiente. Es algo que he compartido ya con los responsables y confío en que no vuelva a ocurrir”, afirma Escario.