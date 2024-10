Natalia Sánchez y Velencoso ponen 'Regreso a las Sabinas': “Es una serie muy honesta que no engaña: es una diaria”

Disney+ estrena este viernes Regreso a las Sabinas, la ficción producida por Diagonal TV que estaba llamada a ser la primera serie diaria española en una plataforma de pago. Una vitola que, para ser honestos, puede seguir manteniendo a pesar del salto de La Promesa y Valle Salvaje de TVE a Netflix, ya que Regreso a las Sabinas sí que fue ideada desde el principio, y de forma pionera en nuestro país, para estrenarse de forma directa en el universo del streaming.

Esta es una serie pionera. ¿Qué pensasteis cuándo os llegó el proyecto?

Andrés Velencoso: Para mí era la primera vez que iba a trabajar en una serie así, de formato diario. Y tenía unas ganas enormes de trabajar con Jordi Frades, con Diagonal, con el proyecto de Disney+, que es lo que es, y con este elenco. Querían hacer una serie premium, cuidada... No puedes decir que no porque es un caramelo.

Natalia Sánchez: Pocas veces pasan cosas así. Es formar parte de la historia de las plataformas de televisión porque nunca se ha hecho antes. El proyecto en mi caso, vino de la mano de Jordi, con el que había trabajado en Los herederos de la tierra, ya con Diagonal, y la historia me atrapó. Me mandó los cinco primeros capítulos y le dije: “Quiero más”. Me dijo que era muy arriesgado, muy bonito y muy potente, me contó parte del elenco, porque no estaba confirmado todo el mundo, y fue un sí rotundo.

Sánchez: Yo en ese momento confirmé y tú viniste después.

Velencoso: Cuando yo entré ya estaban ya Miquel Fernández, Nancho Novo, Natalia... Así, de los más protas del elenco.

Natalia, ¿Regreso a las Sabinas te llegó antes que Sueños de libertad?

Sánchez: Sí, mucho antes. De hecho, esto lo grabamos y a los cuatro días de acabar, me dijeron: “Nata, ¿qué tal si al volver en lugar de ir a casa te vas a Madrid a vivir?” [Risas].

Velencoso: Esto lo grabamos en 2023 y a mí me llegó esto a principios de ese año, en enero. A ti seguramente en el 22.

Sánchez: Sí, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, por ahí.

La magia de nuestra profesión es que puedes contar mil personajes Natalia Sánchez

Al tratarse de la misma productora, ¿crees esta serie pudo ser el salto para que pensaran en ti con Sueños de libertad?

Sánchez: Recuerdo haber hecho una prueba con Álvaro Haro para Sueños de libertad, pero como algo de que tenía que ir a Madrid, nos vemos y ahí quedó. Pero sí que creo que tuvo que ver entablar más relación, el ver mi forma de trabajar, que me gusta mucho y me dedico y me vuelco a ello al 100%, porque ese proyecto también era muy potente y había que estar ahí para sostenerlo.

Se va a dar la situación de que tus dos series diarias, la de Antena 3 y esta de Disney+ se van a emitir a la vez. ¿Cómo se gestiona esto?

Sánchez: Son personajes muy diferentes e historias muy diferentes. Con las plataformas hoy en día pasa eso, estás en muchas plataformas contando historias diferentes y es la magia de nuestra profesión, que puedas contar mil personajes. Es lo más bonito, es un regalo, así que a por muchas más.

¿Te sientes 'la reina de las series diarias'? ¿Cómo lo afrontas?

Sánchez: No, no, no...

Velencoso: A nosotros nos encanta compartir esto con la reina de las diarias porque nos va a dar más empuje a Regreso a las Sabinas.

Sánchez: He tenido mucha suerte. Es un formato que me gusta, que soy consciente de que es mucho trabajo, y no ha habido una diaria igual que otra. Amar en tiempos revueltos era de una forma, Sueños es de otra y esta es de otra completamente diferente. Esta está más cerca de una semanal que de una diaria. Es una suerte poder trabajar en todo.

¿Cómo llevas el recibir tanto cariño de la calle tras el éxito de Sueños de libertad?

Sánchez: Recibo mucho sí, y estoy esperando que llegue Regreso a las Sabinas para verlo también. Al final, eso te da un empuje muy grande.

Velencoso: [Mirando a Natalia] Voy a hacer también de entrevistador. ¿Tú crees que al personaje de Esther el público lo va a querer igual que al personaje que haces en Sueños de libertad?

Sánchez: Esa pregunta es muy difícil porque tú sabes más...

Velencoso: Claro, yo sé la trama... [Risas].

Sánchez: Sí, y por eso preguntas... A los dos personajes los he hecho con mucho amor y creo que a los personajes no hay que juzgarlos, hagas de bueno o de malo, porque si no no vas a poder interpretarlos. Sería imposible. El personaje de Sueños es un regalo, está todo el día sufriendo y aquí empieza también muy luminosa y empieza a sufrir en el momento en el que aparece Gracia y el amor de su vida empieza a desviarse hacia otra persona. Es una suerte poder contar historias tan buenas, que lees los guiones y tú ya sabes cuándo una cosa va a funcionar y cuándo no. Cuando ves un guion y te atrapa, y quieres más... Yo soy muy buena espectadora y me encantó Regreso a las Sabinas.

El éxito es que el proyecto saliera adelante y que no haya pasado nada, porque todos los astros se han alineado para que podamos hacerla Andrés Velencoso

¿Qué expectativas tenéis sobre el éxito de la serie al ser de una plataforma asociada tal vez a un público más infantil o familiar?

Velencoso: Yo creo que vamos a estar dentro de un grupo muy potente, nos hemos colado ahí con un formato nuevo y yo creo que el éxito es haberla hecho. El éxito es que el proyecto saliera adelante y que no haya pasado nada, porque todos los astros se han alineado para que podamos hacerla. Parece mentira, pero es muy complicado hacer esto.

Sánchez: Es un proyecto muy ambicioso, todo en exteriores...

Velencoso: Y en todos los departamentos: desde arte, a peluquería, es un currazo brutal. Y que se haya hecho ya es un éxito. Después... Yo he visto cinco episodios y a mí me han gustado. Y yo no diría que soy un fan o un espectador de series diarias. A mí me han gustado y me han enganchado. Mi hermana también ha visto los cinco y también está enganchadísima. No quería que se lo quitara. Es un melodrama clásico, con amores, desamores, traiciones... Con unos giros en los guiones brutales. Además, es tan bonita...

Sánchez: Eso es verdad, es muy bonita de ver. La historia te va llevando y es como leer un libro. Es maravilloso.

Velencoso: Luego hay dos equipos: los Sabinas, los Acebuches...

Sánchez: Hay que ser 'Team Acebuche', ¿eh? Ya lo digo.

Andrés, esta es tu primera serie diaria. ¿Te gustaría seguir por este camino y hacer otras tras esta experiencia?

Velencoso: Ostras, para mí fue muy duro, ¿eh? Hay gente que lo lleva de una manera, pero yo estuve seis meses viviendo por y para. Ostras... Fue un desgaste físico y emocional, me pasó un tren por encima. Aparte, tuve cinco días libres y ya lo enganché con otra serie, con Eva y Nicole, y llegué allí, que me miraron y me dijeron: “Hostia, ¿quién es este?”. Bueno... Si llega un guion, una dirección y una plataforma o no plataforma con el proyecto adecuado, seguramente lo que queremos siempre es trabajar en proyectos bonitos.

Sánchez: Sí, contar historias...

Velencoso: Contar historias, pero lo que tú estás haciendo ahora en Sueños de libertad me parece una locura.

Sánchez: Sí, es de salto mortal.

Velencoso: A nivel de guiones, a nivel de exigencia... No todos los actores somos iguales, hay actores con un motor que llevan el trabajo de las diarias mucho mejor y otros que sufrimos el doble. No todos trabajamos igual y yo me llevó más el trabajo a casa, hay gente que desconecta, hay gente que tiene una memoria de retención completamente diferente...

Sánchez: Sí, y depende de las circunstancias personales de vida en las que estés.

En el salto entre Regreso a las Sabinas y Eva y Nicole. ¿Cómo fue pasar de un entorno rural a la jet set marbellí?

Velencoso: Estaba ya acabando un proyecto, porque este me llegó cuando quedaba un mes para acabar de grabar. Mientras que estaba preparándome las escenas de Regreso a las Sabinas estaba mediopensando en Eva y Nicole y el lujo... Intentando ver cómo era el personaje, cómo se viste, cómo se peina... Creando al personaje.

Sánchez: Suerte que fue al final...

Velencoso: Yo no hubiese podido hacer los dos a la vez. Tampoco me hubieran dejado, porque es un personaje que está metido en todas las tramas posibles. Es verdad que en Eva y Nicole es un personaje secundario, con muchísimas menos escenas de las que tengo en Sabinas. Pero fue también un lujazo hacer también una cosa premium, fue un regalo. Yo al principio no sabía si lo iba a poder hacer, pero al final te tiras al pozo y lo haces.

Se han tenido que poner las pilas y esto ahora es una diaria premium Natalia Sánchez

Al estar en plataforma y no tener el pulso de las audiencias, ¿cuál es vuestro termómetro para saber si un proyecto ha funcionado?

Velencoso: El boca a boca funciona bastante.

Sánchez: Y la intuición también. Vemos un guion y cuando ves quién lo va a producir, aquí por ejemplo que está Disney+, que está Diagonal, que ves los decorados... Es que todas las piezas del puzzle son perfectas.

Velencoso: Es un producto muy honesto que no engaña a nadie, es lo que es, es una diaria. Y las series diarias tienen muchísimos fans. Hay mucha gente que se había quedado medio huérfanas con el tema de los streamings, que no tenían dónde enganchar, y creo que esto para ellos es oro.

Sánchez: Se han tenido que poner las pilas y esto ahora es una diaria premium: la trama, los decorados... Es otro nivel.

Se ha hablado que Regreso a las Sabinas tiene un final cerrado, pero si de repente da el pelotazo y os llaman, ¿estaríais abiertos a continuar con una nueva temporada?

Sánchez: Yo estoy abierta siempre a volver. Repetiría todos los proyectos que he hecho en mi vida y este es uno de ellos.

Velencoso: Yo creo que va a ir muy bien, tengo la intuición.