Los actores de 'La Promesa' bromean para despedirse de Javier Collado: “Una pena tener que matarte”

La Promesa ha vivido esta semana un trágico suceso que marcará el devenir de sus próximos capítulos en las nuevas tardes de La 1. Los espectadores de TVE fueron testigos de la muerte de Fernando Luján tras un improvisado plan de venganza por parte de Cruz. La marquesa dejó morir a su cuñado tras sufrir un infarto, evitando darle una medicación clave que le hubiese salvado la vida. Su fallecimiento supone la marcha de Javier Collado, actor que interpreta al personaje del exitoso serial de la pública y que ha querido despedirse de la audiencia a través de una entrevista en la web de la cadena.

El intérprete ha sido invitado a Si el servicio hablara, videopodcast de La Promesa presentado por los actores Lidia Sango y David Cid, doncella y lacayo del palacio de la ficción. Collado ha analizado cómo antes de su tráfico final, Fernando intenta dar marcha atrás sobre sus pasos y poner fin a su batalla contra los marqueses: “Tiene un acto de contrición, se redime y, sobre todo, porque se da cuenta de que está yendo por un camino en que la vida no le está yendo bien, no le sonríe”, empieza diciendo.

“Está lleno de frustración, ira, cargado de rencor, y en los últimos capítulos se da cuenta de que por ahí no va ni a recuperar a su hermano, ni a recuperar a su hija, ni a tener una vida sana dentro de que tiene una afección cardiaca gorda. Él al final se da cuenta de que se ha equivocado, y lo bonito cuando te equivocas es poder rectificar. Yo creo que es lo que salva el personaje, su humildad para reconocerlo”, reflexiona el actor.

El aprendizaje de Javier Collado en 'La Promesa'

Javier Collado ha hablado además de cómo ha sido la preparación de su personaje, cuya mayor dificultad estaba en el hecho de que la serie fuese de época: “Ya no sólo es una manera de pensar bastante alejada a lo que nos ha tocado vivir, sino también una manera de hablar muy distinta”. El intérprete ha definido a Fernando como un “romántico, chapado para la antigua, que vive un poco en el siglo pasado, muy conservador, de familia, y trabajar a un personaje así es enriquecedor siempre”.

El madrileño concluye su entrevista desvelando qué aprendizaje se lleva de haber dado vida a este personaje: “En el momento en el que yo me quito el disfraz y lo cuelgo, yo me convierto en Javier y me vuelvo a casa. Pero ahora que se ha terminado, si hay algo que quiero recordar de Fernando, creo que para todos los actores, el hacer un personaje que no tiene nada que ver con él, es una manera de exorcizar la posibilidad de uno mismo”, expresa antes de desearle éxito a la serie en su andadura en TVE.

.

Los actores de La Promesa se despiden de Javier Collado

“El futuro de la serie es muy prometedor porque cada vez son más interesantes las tramas que plantea, los exteriores visten mucho, está llena de actores maravillosos y yo creo que tiene larga vida La Promesa”, sentencia antes de recibir mensajes de cariño por parte de algunos de sus compañeros.

“Ha sido un placer gigante trabajar contigo. Una pena tener que matarte, pero prometo que la próxima no lo haré”, bromea Eva Martín, actriz que da vida a la marquesa, el personaje que acabó con la vida de Fernando. Cristina Fernández Pintado, su esposa en el serial, también le ha enviado un mensaje de despedida. “Javi, marido mío. Gracias por todo porque ha sido un placer trabajar contigo. Te echo mucho de menos”, aseguró.