Agreden a una reportera de 'Y ahora Sonsoles' con una escoba mientras cubría un conflicto vecinal: “¡Fuera! ¡Fuera!”

Arancha Pérez Ponce, reportera de Y ahora Sonsoles, sufrió este jueves la ira de una señora de Arucas (Gran Canaria) que tiene en jaque a todos sus vecinos. El caso no es nuevo para el magacín de Antena 3, que hace un año informó de la conflictiva actitud de esta mujer. La protagonista de esta historia acostumbra a tirar aguas fecales y amoniaco contra las puertas de otras viviendas, pero lo peor es que también amenaza a sus inquilinos con una navaja o con cualquier otro objeto contundente que tenga a mano.

De hecho, este jueves golpeó en repetidas ocasiones a Pérez Ponce con una escoba. Ocurrió antes de la emisión del programa, cuando la periodista de YAS llamó a su puerta para intentar hablar con ella. “¡Mira, ustedes salen de aquí o les... ¡Fuera! ¡Fuera, pu...! ¡Fuera!”, fue la respuesta que recibió de la señora mientras intentaba protegerse de sus golpes. Acto seguido, uno de los hijos de la mujer cerró rápidamente la puerta.

Después, en pleno directo, las cámaras de Y ahora Sonsoles captaron a otro de los hijos insultando a un vecino desde la ventana mientras le amenazaba con tirarle el vaso que tenía en la mano. Finalmente no lo hizo, pues otro de los habitantes de la vivienda tiró de él para que se metiera dentro. Aun así, arrojó el agua que había en su interior.

La matan a palo a la reportera y Sonsoles se ríe 🤣😂 pic.twitter.com/IsoMYF25sy — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) February 8, 2024

Gritos, amenazas y una orden de alejamiento que no se cumple

“Acaba de cerrar la ventana, pero podéis ver a todos los vecinos. El escándalo ha sido monumental. Acaba de salir uno de los hijos de esta señora, María Jesús, gritando y amenazando. La verdad es que han sido momentos de muchísima tensión”, aseguró la reportera de Antena 3, que pudo hablar con Idaira, una de las vecinas afectadas y asustadas por esta señora. “El día a día son insultos. Esa señora nos vigila, toca en mi casa con un cuchillo y con una pata de cabra. Me ha tirado tierra y agua”, lamentó la joven.

“El hijo siempre intenta intermediar y pide disculpas, pero a mí las disculpas no me solucionan este problema. A mí esta señora me causa mucho terror. De hecho, estoy temblando ahora mismo. Mi miedo es que me agreda cuando baje con el niño” , añadió la entrevistada, que “siempre” tiene que “estar acompaña por alguien” cuando sale de su casa: “Y más cuando salgo con mi bebé”.

Esta vecina lleva sufriendo esta situación desde que se mudó al bloque, hace ya más de dos años. En este tiempo, los vecinos han ido a los Servicios sociales, pero “ella no quiere ayuda”. Tampoco han dado resultado las cinco denuncias puestas contra esta señora, incluida una orden de alejamiento. “¿Cómo es posible que un año después siga exactamente igual?”, se preguntó Sonsoles Ónega. “Lo vergonzoso es que el alcalde del municipio no nos haya atendido todavía y que haya una orden judicial que no se cumple”, denunció la vecina.

“Nosotros pedimos que le hagan un ingreso involuntario o que la orden de alejamiento se cumpla y ella tenga que abandonar su domicilio. En ningún momento hemos cogido la justicia por nuestra mano en contra de ella. Si empezamos ojo por ojo, y diente por diente, a hacer lo que nos hace ella, sería un sinvivir todavía más grande”, añadió durante la entrevista, que se llevó a cabo mientras uno de los hijos la mujer tiraba petardos por la ventana.

Poco después, Sonsoles Ónega dio por finalizada la conexión para pasar a otro tema. Pero antes de hacerlo, la presentadora pidió a su reportera que se quedara ahí, no fuera a ser que, con las cámaras ya apagadas, a esta conflictiva mujer le diera por hacer algo aún más peligroso. “Arancha, cuidado. Con cuidado”, dijo Ónega a su compañera.