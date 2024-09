'Y ahora Sonsoles' sorprende al fichar a María del Monte como colaboradora, en su pugna de VIP por 'TardeAR'

Y ahora Sonsoles comenzó hace siete días su tercera temporada en Antena 3 valiéndose del reclamo de María José Suárez como flamante fichaje para la temporada. La exmodelo y diseñadora había sido una de las grandes protagonistas de la crónica rosa en verano, por su cacareada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. En Telecinco, TardeAR no tardó en reaccionar fichando al exjinete para su tertulia VIP solo un día más tarde, evidenciando ese “pique” entre las dos apuestas vespertinas.

Este lunes 2 de septiembre, Y ahora Sonsoles ha vuelto a tirar de fuerza con otra incorporación de relumbrón para su equipo de colaboradores: la de María del Monte.

La tonadillera ha intervenido por primera vez en el magacín de las tardes de Antena 3, con una entrevista en la que ha hablado de otro tema que dio mucho contenido a los espacios de actualidad y revistas este año, el del robo en la casa que comparte con su pareja, la periodista Inmaculada Casal, un hecho en el que supuestamente estuvo implicado el sobrino de la cantante, el otrora colaborador televisivo Antonio Tejado.

Entrevista tras “un verano de recuperación”

Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre el delito en sí mismo, sí ha hablado sobre cómo ha vivido los meses posteriores y en particular cómo ha pasado las recién terminadas vacaciones de verano. Un “verano de recuperación”, lo describían desde el programa.

“He tenido quizás las vacaciones, gratis, más bonitas desde hacía mucho tiempo. Me he metido a lo bestia, en plan salvaje, a la naturaleza pura y dura”, comentaba la ahora tertuliana de Sonsoles Ónega. “He sido feliz. Para ello no hace falta algo”.

“Tengo mi proceso. Necesito mi tiempo para mis cosas. Voy poquito a poco. Si me preguntas si estoy bien, diré que sí sin entrar en detalles, pero los detalles están ahí. Y poco a poco entraré en los detalles que quiera”, añadió sobre el trauma pasado. “Cada uno tiene sus tiempos y habla cuando le da la gana”, agregó la presentadora.

“Hemos guardado el secreto con el cariño de que no se estropeara”

“Hoy he venido muy nerviosa, hasta que has empezado. Tenía ganas de que te sumaras a este equipo. Ya les digo formalmente que María del Monte es colaboradora de este programa”, proclamaba Ónega minutos antes de las 18:00 horas.

“Más que colaboradora va a ser compañera de este equipo. A todo el mundo nos hace mucha ilusión”, añadía, indicando que el grueso de la plantilla de Y ahora Sonsoles se había enterado ese mismo lunes de la incorporación. “Hemos guardado el secreto con el cariño de que no se estropeara. Las cosas importantes hay que ofrecérselas al espectador cuando están”.

“Me va a venir bien, voy a aprender cosas nuevas y siempre hay que estar dispuestos a aprender... Y voy a seguir teniendo ganas de verte”, remachó la ya colaboradora.