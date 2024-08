Ana Rosa anuncia por sorpresa el fichaje de Escassi como colaborador, tras el de María José Suárez en 'Y ahora Sonsoles'

El estreno de la nueva temporada televisiva se adelantaba una semana respecto a la previsión por la “guerra” entre las dos principales apuestas generalistas: la de Y ahora Sonsoles en Antena 3, con Sonsoles Ónega a los mandos, y la de TardeAR en Telecinco, con Ana Rosa Quintana. Ambas libraban su primer combate del curso este lunes 26 de agosto, decantándose este en favor de la primera.

Y ahora Sonsoles se había armado para su estreno anunciando el fichaje de una de las protagonistas principales de la crónica social del verano: la modelo María José Suárez, que ha dado incontables minutos a los magacines con su cacareada ruptura de Álvaro Muñoz Escassi. En su debut, la diseñadora se sometía a una entrevista con Ónega, antes de sumarse al plantel de tertulianas del Flash, la sección social del magacín vespertino. Para contrarrestarlo, Ana Rosa anunciaba que, para su segunda tarde de competición, contaría con una entrevista exclusiva con el mencionado Escassi.

Lo que nadie podría esperar es que, sin previsión alguna y al borde de finalizar la emisión, Quintana comunicase la incorporación del jinete como colaborador. La sorpresa parecía extenderse incluso al famoso, a juzgar por sus gestos.

Como ocurrió un día antes con Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa dispuso de su -por entonces solo- invitado en los primeros compases de la emisión de TardeAR, para adelantar algunas líneas de conversación. La entrevista con el exconcursante de MasterChef Celebrity se reservaba para la última media hora de emisión.

Escassi hablaría de las consecuencias de su separación de Suárez y el enfrentamiento posterior tras las intimidades que se han dado a conocer durante estas semanas estivales, los rumores de una relación con Hiba Abouk, y de las más recientes imágenes en las que aparecía acompañado de otra mujer en la boda del cocinero Jordi Cruz. “Mientras yo hable de mí y de mi forma de entender la vida no hago daño a nadie”, aseguraba en esa previa pasadas las 17:30 horas, en TardeAR.

“Escassi va a ser colaborador de nuestra mesa VIP”

Luego hubo espacio para que, sentados en el sofá del plató, Ana Rosa y Escassi charlaran con calma de todos estos asuntos. “No me arrepiento de nada de lo que hago. Me quedo con la parte positiva”, comentaba en un momento dado a Quintana. “Y ya os contaré si tengo alguna relación próxima”, añadía en tono cómplice. También aseguró que “en MasterChef aprendí mucho, pero no a cocinar”.

Así las cosas, y cuando la entrevista llegaba a su fin y los créditos aparecían sobreimpresionados en pantalla, Ana Rosa sorprendía: “Yo te voy a dar una buena noticia. Se la voy a dar a todos. Álvaro Muñoz Escassi a partir de ahora va a ser colaborador de nuestra mesa VIP”. “Muchas gracias”, decía él, entre aplausos. Un nuevo episodio de la guerra acaba de empezar.