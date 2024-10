Alba Sánchez ya tiene nuevo trabajo como reportera en Cuatro, meses después de su salida de 'Aruser@s'

Alba Sánchez ha reaparecido en televisión tres meses de anunciar su sorpresiva salida de Aruser@s. La periodista, que había formado parte del humorning de laSexta desde sus inicios, se ha incorporado al equipo de En boca de todos.

La periodista intervino este lunes 28 como reportera para informar desde el Congreso de los Diputados tanto sobre las novedades en el caso Koldo, como sobre la última hora en torno al caso Errejón, que lleva días centrando casi por completo la actualidad informativa.

Su incorporación coincide con la ampliación horaria del magacín conducido por Nacho Abad, que desde esta semana arranca su emisión a las 10:30 horas, compitiendo de lleno con el resto de matinales generalistas, como Mañaneros (TVE) y Al rojo vivo (laSexta).

Fue despedida en verano de 'Aruser@s'

Fue en julio, una vez Aruser@s cerró su temporada en laSexta, cuando Sánchez comunicó que no seguiría en el programa: “Finalizo una etapa maravillosa como colaboradora”, anunció a través de LinkedIn, donde se mostró en búsqueda activa de empleo.

Tal y como luego explicó, la decisión fue del programa y supuso una “sorpresa” para ella: “Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos, pero sobre todo cinco años en los que me he dejado la piel”. Sánchez dijo sentirse “entristecida” por la manera en que se produjo su salida.