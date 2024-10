'MasterChef Celebrity 9' desconcertó con una doble expulsión: una batió un récord y la otra hizo saltar las lágrimas

La nueva entrega de MasterChef Celebrity 9 dejó a todos los aspirantes (y espectadores) pasmados ante una doble expulsión que pocos esperaban. Los platos de Pitingo, José Lamuño y Raúl Gómez en la última prueba no estuvieron a la altura y los jueces escogieron entre ellos.

El actor fue uno de los damnificados que, tras haber sido repescado dos semanas antes, era evidente que saldría pronto. Sin embargo, lo que chocó fue que también eliminaran al presentador. Una noticia que ni él esperaba, por lo que no pudo reprimir las lágrimas. Jordi corrió a abrazarlo, mientras Pepe también se secaba el llanto y la mayoría de compañeros sufría la pérdida.

Todo ello en una noche en la que se volvieron a repetir los robos de cada edición, rindieron homenaje a las personas mayores en el Parque Juan Carlos I de Madrid y reprodujeron platos del chef Paco Morales con frutos secos como legumbres.

Primera prueba con robos y un privilegio envenenado para Inés Hernand

Al entrar en las cocinas, los aspirantes encontraron en cada puesto una cesta con 15 ingredientes: costilla de ternera, mantequilla, setas, patata, láminas de pasta fresca, leche de coco, tomate y yogurt griego.

Cada aspirante tuvo la oportunidad de robar 10 ingredientes de las cestas de sus compañeros, pudiendo coger de una sola o de varias. Y así lo hicieron. Pero en vez de cocinar con lo que les había quedado en la cesta, pudieron hacerlo con lo robado, logrando un “plato libre, digno de las cocinas, en 75 minutos”.

Pasado el tiempo, cada uno presentó su plato al jurado. Pitingo hizo una “carne sorprendentemente rica”, Inés también recibió halagos por un canelón con un “relleno muy bueno” y Lamuño horrorizó con otro canelón “seco y a medio construir”. Pocholo hizo una “genialidad” de tártar, Cifuentes disgustó con una carne guisada “sin sabor”, Hiba decepcionó con un plato mínimo “y verde”, mientras Francis falló en el exceso de picante. Raúl presentó unos ingredientes “desnaturalizados” y Marina demostró una evolución con una de “las mejores carnes que probaron”.

Por todo ello, los mejores de la prueba fueron Inés Hernand y Pocholo. Algo que ella celebró orgullosa, abrazada a Pocholo y besada en la frente por Cifuentes.

Prueba de exteriores con doble capitanía para los abuelos

El equipo y los aspirantes se desplazaron hasta el Parque Juan Carlos I de Madrid, donde vivieron una de las pruebas por equipos más especiales de la edición. Allí, rindieron homenaje gastronómico a los mayores con la ayuda del fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel.

Los aspirantes cocinarán un menú nutritivo, saludable y apetecible para 80 comensales. Divididos en dos equipos capitaneados por Inés Hernand: el azul vistió a Pocholo, Hiba, Cifuentes y Francis y el rojo apoyó a Marina, Pitingo, Lamuño y Raúl.

Acabado el cocinado, los jueces aseguraron que la doble capitanía de Inés era “un reto mayúsculo” pero se podría haber hecho mejor. Los rojos se equivocaron en el postre y a los azules les faltó “ritmo y atención”. En cambio, la actitud de Pocholo y su solomillo fue de “lo mejor del cocinado”, según Pepe.

Por todo ello, el equipo ganador de la prueba “homenaje a nuestros mayores” fue el azul compuesto por Pocholo, Hiba, Cifuentes y Francis. A los perdedores se les unió Inés por también ser su capitana.

Prueba de eliminación con la expulsión de José y Raúl

Marina, Pitingo, Inés, Lamuño y Raúl se vistieron con los delantales negros llegaron al último reto para sacar partido a ingredientes que, de primeras, pueden parecer limitados. Una de las tendencias de la gastronomía de vanguardia es el uso de frutos secos como si fueran legumbres, por ejemplo, avellanas como garbanzos o almendras como judías blancas.

Los delantales negros se jugaron su permanencia con reproducciones de platos del chef Paco Morales con frutos secos. Pitingo se encargó de los piñones guisados con fondo de conejo y sus riñones, Raúl se ocupó de las almendra tiernas, a José le tocaron las avellanas, a Inés los anacardos hervidos con untuoso de maíz y Marina se quedó con el pistacho en salsa.

Durante el cocinado, el que más errores hizo fue Lamuño al parar la olla presión antes del tiempo debido, “por los nervios”, señaló Samantha.

Llegado el momento de la cata, Inés fue la primera en presentar un plato “mejor de lo que parecía”, la siguió Marina con un plato que sorprendió por ser casi exactamente igual al original, en cambio Raúl cocinó “mucha grasa para tan poco plato”, Lamuño tuvo un problema de proporciones con “muchos errores para algo tan sencillo” y Pitingo con unos “piñones buenos pero destrozados por una cebolla cruda”.

Tras la deliberación, los jueces regresaron y señalaron a Lamuño, Raúl y Pitingo como los peores, en peligro de expulsión. Por lo que Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Jose y Raúl”. Una decisión que con el primero batía un récord al ser expulsado las dos veces que fue a eliminación, y el segundo provocó mucha sorpresa por no esperar una doble eliminación.

Raúl no podía reprimir las lágrimas: “Lo vivo todo con una intensidad brutal, me encariño mucho con las personas y decir adiós me cuesta. Me da pena porque me hubiera gustado disfrutar mucho más de esta experiencia”, decía casi sin poder hablar. Mientras el resto de compañeros también lloraba por su marcha.