Hiba Abouk recuerda en 'MasterChef' la vez que robó en un supermercado “por necesidad”: “No tenía para comer”

La octava entrega de MasterChef Celebrity 9 descolocó a sus espectadores este lunes 28 de octubre en TVE no sólo por su doble expulsión, sino también por una confesión de Hiba Abouk durante la primera prueba de la noche sobre la difícil situación económica por la que atravesó en un momento de su pasado.

La actriz, que la semana pasada se llevó titulares por las críticas a su jugada en la prueba de eliminación, volvió a ser protagonista en La 1. Y lo fue por su relato de cuando “robó por necesidad” en un supermercado, en un momento en que “no tenía para comer”.

Así lo contó ella misma durante la primera prueba de la gala, donde los aspirantes tuvieron la oportunidad de robar ingredientes de las cestas de sus compañeros. Una dinámica que generó roces entre las celebrities y que fue el contexto idóneo para que la intérprete se abriese a contar algo de lo que no había hablado hasta ahora en televisión.

“No he robado nunca. Bueno, la única vez fue por necesidad, porque no tenía para comer”, comenzó explicando Hiba Abouk ante las cámaras. “Entré en el supermercado, abrí la nevera, cogí un sandwich y me lo comí. Dije, 'si me pillan comiendo lo tendré que pagar, y si no me pillan salgo de allí con el sandwich dentro como si no hubiera pasado”, agregó.

Por lo demás, la gala del talent culinario discurrió con aparente normalidad hasta que los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz decidieron expulsar del programa a dos aspirantes en lugar de uno. Puedes leer la crónica aquí.