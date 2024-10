Hiba Abouk, criticada en 'MasterChef' por su jugada en una prueba: del “cerda” de Cifuentes al “rata” de Inés Hernand

Tras la expulsión de Pelayo Díaz en MasterChef Celebrity, el programa tiene nueva 'villana'. Al menos así quedó evidenciado en la séptima entrega de la edición, emitida este lunes 21 de octubre en La 1, donde Hiba Abouk se situó en el centro de las críticas de compañeros y espectadores por su actitud en la prueba de eliminación.

La actriz fue una de las participantes que se enfrentó al reto final de la gala, jugándose su permanencia en el talent de cocina de TVE. Una prueba individual en la que todas las contendientes contaron con un tiempo común para leer una receta, y del que Abouk agotó un mayor número de minutos para descontento de todos.

“Tendréis un total de diez minutos para ir cada una a leer la receta del plato. Primero irá una, le dará al pulsador, y cuando acabe volverá a darle para parar el tiempo”, explicó Pepe Rodríguez a Hiba, Inés Hernand, Itziar Miranda, Marina Rivers y Cristina Cifuentes, las cinco celebrities que se enfrentaban a la prueba de eliminación.

La intérprete de Amar es para siempre hizo los cálculos y determinó que cada una agotaría dos minutos del tiempo común para estar en igualdad de condiciones, pero Hiba Abouk propuso que lo mejor era que dos elegidas pudiesen dedicar más tiempo a leer la receta y se lo contaran a las demás. “No nos van a dejar contarlo”, le dijo Rivers, sin llegar a un acuerdo sobre eso.

De “cerda” a “rata” por su comportamiento en la prueba

Llegado el momento, todo se descontroló cuando le tocó el turno a Hiba, que era la primera, y gastó tres minutos y medio. “Es un robo a mano armada”, reaccionó Pocholo desde la galería. Peor aún se tomaron las cosas sus compañeras y rivales en la prueba, sobre todo aquellas que se vieron perjudicadas por el comportamiento de la actriz. “Voy a perder la cabeza”, comentaba en tiempo real Inés Hernand.

La siguiente en leer la receta fue Cristina Cifuentes, que quiso compensar la pérdida de tiempo de la actriz gastando únicamente un minuto. “La receta es imposible, así que prefiero que la podáis leer vosotras porque de nada me sirve leerla veinte veces”, dijo ante sus compañeras, mientras que a posteriori comentó la jugada con Marina Rivers, con Hiba a su lado: “Es que yo prefiero que me echen a ser una cerda”.

A continuación pasaron las siguientes a leer la receta, sin poder retener apenas su contenido. Y tras la destrucción de las instrucciones, fue Inés Hernand la que opinó en los totales a cámara sobre el comportamiento de la actriz.

“A la que he visto 'a rat is a rat', que diría Rihanna, es a Hiba. Ha cogido y ha dicho, 'ay, no me entero'. 'A rat is a rat', que en castellano significa 'una rata es una rata'”, dijo la comunicadora, en referencia a un famoso meme de la artista.

Ya en la cata, y tras ser reprendida por los jueces por haber leído la receta solo por encima en un minuto, Cifuentes mostró de nuevo su indignación por lo ocurrido al inicio de la prueba: “Creo que aunque me lo hubiera leído tres veces más, probablemente no me hubiera enterado mucho más. Si para que a mí me vaya bien tengo que perjudicar a una de mis compañeras, no lo voy a hacer”, dijo.

Finalmente, y como explicamos en la crónica de la gala, la gran perjudicada en esta prueba de eliminación fue Itziar Miranda, que fue la elegida por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera para abandonar MasterChef Celebrity. Hiba Abouk y Cristina Cifuentes estuvieron en el trío que se jugó la expulsión, pero acabaron salvándose.