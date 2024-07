'Aruser@s' prescinde por sorpresa de una de sus colaboradoras más longevas de cara a la próxima temporada

Aruser@s prescinde por sorpresa de una de sus colaboradoras más longevas. Alba Sánchez, que formaba parte del equipo de Alfonso Arús desde hacía cinco años, no volverá el próximo curso al matinal de laSexta y ya busca nuevos retos profesionales.

La noticia ha saltado en los últimos días, tras una actualización de la periodista en su perfil profesional de LinkedIn. En esa red social, ella misma comunica a sus contactos que “finalizo una etapa maravillosa como colaboradora en Aruser@s” y se muestra en búsqueda activa de nuevas oportunidades en Barcelona y Madrid.

Una sorpresa para los espectadores... y para ella

Los detalles a su baja del magacín de Atresmedia los ha aportado poco después, desvelando que ha sido decisión del programa y que para ella también es una “sorpresa”. “Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel”, afirma en declaraciones a Yotele.

“Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido”, lamenta a su vez la periodista, que en el cierre del último curso se mostraba convencida de su continuidad en la próxima temporada.

Así lo dejaba ver la propia Alba Sánchez en una publicación de Instagram compartida el 12 de julio, que todavía continúa activa en su perfil. En ese momento, daba las gracias a sus seguidores y les emplazaba al inicio del curso 24/25, que como de costumbre para Aruser@s arranca antes de septiembre: “Es un privilegio poder explicaros cositas desde este plató. A partir del 26 de agosto, si queréis, volvemos a madrugar juntos”, escribía unos días antes de conocer su baja.