Alejandro Nieto planta a 'Supervivientes 2023' y no entregará el cheque en la final: “No se ha llegado a un acuerdo”

Alejandro Nieto no estará en la gran final de Supervivientes 2023 que emitirá Telecinco este jueves 29 de junio. El ganador de la pasada edición del reality ha anunciado que no estará en plató para entregar el cheque con los 200.000 euros del premio a su sucesor en el trono del programa. Adara, Asraf, Bosco y Jonan son los concursantes que optan a la corona.

A través de varios stories de Instagram, el gaditano instó este martes a sus seguidores a lanzarle algunas preguntas. Una de ellas, hacía referencia a sí estaría en la última gala de Supervivientes (presentada por Carlos Sobera ante la baja médica de Jorge Javier Vázquez) para dar el testigo al nuevo ganador del reality, como sucede tradicionalmente en cada edición del formato.

Alejandro Nieto no estará en la final de 'Supervivientes 2023'

“Esta pregunta se ha repetido muchísimo”, empezó reconociendo Alejandro Nieto. “No voy a ir”, dijo rotundo el andaluz antes de explicar los motivos de esta ausencia. “No se ha llegado a un acuerdo y no voy a ir, aunque les deseo a todos que gane el mejor”, aclaró el joven, que aseguró que, además, “estoy de viaje con mi familia, con mi hijo, y no se ha dado el caso”.

De esta manera, el programa vivirá por segundo año consecutivo la ausencia del ganador de la edición anterior en su cita más importante, que volverá a quedar 'descafeinada'. Y es que Olga Moreno (ganadora en 2021) tampoco acudió a entregar el cheque a Alejandro Nieto en la final de Supervivientes 2022. En aquella ocasión, la exmujer de Antonio David Flores tomaba esta drástica decisión para no encontrarse en plató con Jorge Javier Vázquez tras todo lo que se vivió con la docuserie de Rocío Carrasco.

Alejandro Nieto fue también preguntado sobre si iría de nuevo a GH VIP junto a Tania, su mujer: “No lo sé, hemos estado en situaciones creo que peores. Hacemos vida juntos casi 24/7, a no ser que nos separemos por trabajo o porque tengamos cosas que hacer”, explicó, añadiendo que “no le importaría”. “Lo que pasa es que son muchos realities ya. Me agobia”, sentenció.