Alessandro Lequio estalla contra Ana Obregón desde Telecinco: “Se está ensuciando el legado de mi hijo”

Alessandro Lequio ha terminado de explotar por la polémica de Ana Obregón con la fundación que lleva el nombre de su hijo en común, Aless Lequio. El colaborador de Telecinco ha tenido este miércoles la palabra para defender la reputación de la organización, separándola de las actividades individuales de la actriz, contra la que se ha mostrado muy crítico.

“Lo voy a decir de una vez por todas: Esta no es una historia de la fundación Aless Lequio, es una historia de Ana Obregón. Ana adquirió el compromiso público, que no obligación, de donar sus exclusivas a la fundación, con lo cual esto no tiene nada que ver con la fundación Aless Lequio. A mí lo que me molesta y duele de esta historia es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras”, ha empezado defendiendo muy enfadado.

El tertuliano aseguró entonces que “las cuentas de la fundación están clarísimas, las cuentas particulares de Ana solo ella sabe cómo están”: “Ana siempre ha sido una mujer íntegra y honrada, y por ser la madre de mi hijo siempre la defenderé, pero es ella la que se ha comprometido públicamente, sin que nadie la obligase, a donar sus exclusivas a la fundación y ese es el problema, no hay otro. Es una cuestión moral suya”, ha proseguido el italiano, negando una guerra con Obregón, pero insistiendo en que está “dolido” y “molesto” por que se esté manchando la memoria de su hijo.

Lequio: “La responsable de esta situación es Ana Obregón”

Alessandro Lequio añadió de forma tajante que “la responsable de esta situación es evidentemente Ana Obregón”: “Ella tendrá que explicar el motivo por el que esas donaciones no se han efectuado”, señaló. “Sería un problema de la fundación si se hubiera comprometido a hacer alguna donación, pero aquí la que tiene que responder es ella. Ella sola se lía con sus explicaciones y yo creo que lo mejor que puede hacer es dejar de hablar”, ha acabado aconsejando.

“Ella dijo de forma contundente que los ingresos de las exclusivas y del libro iban para la fundación. Si no lo ha hecho hasta ahora, será porque ha surgido algo, pero que lo explique, porque no puede arrastrar a la fundación a esta historia”, consideró el colaborador de Joaquín Prat, destacando que “la mejor filtración son sus contradicciones”. “Tú no puedes decir que lo vas a donar todo y luego no. Tiene todo el derecho, pero, si lo explicas, mejor. Explícalo de una manera clara. Que te lo escriba un abogado, pero hazlo”, sentenció Lequio, recalcando una vez más que la fundación de su hijo es “ajena” a toda esta polémica.