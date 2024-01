Alessandro Lequio es protagonista en la mañana pero no desde Telecinco, sino en Antena 3 y TVE

Mientras Telecinco mantiene a Alessandro Lequio como uno de sus comentaristas fijos en la sección de crónica social de Vamos a ver, el aristócrata italiano se ha convertido en protagonista de las otras dos ofertas con las que compite, tanto en Espejo Público en Antena 3 y Mañaneros en TVE. El motivo no es otro que las dudas que en los últimos días han saltado a nivel público sobre la gestión de la Fundación Aless Lequio, a cargo de Ana Obregón.

En las últimas semanas, se había acusado a la presentadora de no haber donado el dinero de la venta de su libro El chico de las musarañas, tal y como había prometido. La también actriz respondió a través de un comunicado el Patronato de la Fundación Aless Lequio con el que se trataba de zanjar toda especulación.

La defensa que Lequio ha realizado ahora de la labor de Obregón al frente de esta asociación ha sido inevitable comidilla de las tertulias. “Las cuentas de la fundación están más que claras”, sostuvo el lunes en Telecinco, donde detalló los fondos con los que cuenta la fundación y a qué se ha destinado el dinero con el que cuentan, como ensayos centrados en el sarcoma de Ewing, la enfermedad que padecía su hijo. Aunque destacó que las cuentas de su exmujer no le “interesan para nada”, sus palabras sí servían para apoyar la versión de esta última

Más allá de que haya salido a dar la cara por el proyecto conjunto, las declaraciones del colaborador de Telecinco llegaban después de meses en los que se el distanciamiento entre las partes se había hecho más que evidente, debido al nacimiento por vientre de alquiler de Ana Sandra, una niña con carga genética de Aless Lequio.

Lequio, protagonista en Antena 3 y TVE

Por un lado, Lequio ha sido protagonista de Espejo Público, donde Géma López y sus compañeros de la sección de corazón del programa de Antena 3 han comentado todo lo ocurrido, recogiendo la defensa del italiano. “Esto es humo”, aseveró Laura Fa, asegurando que Obregón “sí debe comunicar” los movimientos económicos que hace con su fundación.

“Si nos comunica cada vez que ese dinero va a la fundación, si no va, lo tiene que comunicar, más que nada para la gente que invierte. Y que él no separe las cuentas, porque es Ana la que mezcla las dos cuentas. Es decir, Alessandro deja con el culo al aire a Ana Obregón e intenta salvar a la fundación. Pero no son dos cosas que se puedan separar”, pidió la periodista catalana.

Gema López, por su parte, sí dijo “entender que lo quiera separar”, para que el dinero invertido quede transparente. “Él dice que es Ana la que tiene que aclarar, cada vez que hace una exclusiva con Hola, si ese dinero va o no a la fundación”, recalcó Susanna Griso antes de que López volviese a dar con la clave.

“Pero hay una cosa que sí que hay que aclarar si va o no a la fundación. Una cosa es que Ana Obregón haga una exclusiva y que con ese dinero pueda hacer lo que quiera. Ahora bien, si yo vendo un producto como una crema y aseguro al público que compra ese producto que ese dinero va destinado a la fundación, no puede haber engaños, sino claridad y transparencia. Lo mismo si hago un libro”, dijo la periodista, avanzando que el programa hablaría con una abogada que ayudaría a entender si la bióloga ha hecho alguna publicidad que podría ser engañosa.

Del mismo modo, Mañaneros también destacaba en TVE las declaraciones del conde este mismo martes 9. “El tertuliano y ella se dan la mano cuando hay que hablar de cuentas. Se liman las tensiones y la tirada de dardos que hace meses ambos tendrían”, destacaba una voz del programa de La 1. “Hay veces que lo de que 'quien calla otorga' no es la mejor respuesta”, decía una de las colaboradoras de Jaime Cantizano en La 1, parafraseando el comunicado lanzado por la actriz en sus redes.

Enseguida, se creó un debate entre los tertulianos de la mesa, con Lydia Lozano y María Eugenia Yagüe opinando sobre cómo Obregón y Lequio han salido a defender de forma clara la transparencia de la fundación. “Él dijo bien claro que hay que separar la fundación de lo que haga Ana de forma independiente. Exclusivas, lo que haga con el libro... es su problema. La fundación está saneada y los proyectos que se han planteado de ayuda al cáncer se están llevando a cabo”, aseguró la excolaboradora de Sálvame.