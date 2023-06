Isa Pantoja y Alma Bollo, a gritos en 'Supervivientes' por Asraf: “¡Demasiada soberbia!”

La irrupción de Alma Bollo en el plató de Supervivientes 2023 estaba marcada por un esperado acontecimiento. La concursante del reality, que ha aguantado 98 días en la isla de los famosos, se iba a encontrar con su prima Isa Pantoja en la gala de Tierra de nadie.

Hubiera sido un emotivo reencuentro familiar, pero lo cierto es que había altas probabilidades de que ambas acabaran discutiendo ante las cámaras de Telecinco porque Alma y Asraf –el novio de Isa– han tenido bastantes broncas en Honduras.

Asraf ha estado defendido por su novia en las galas de Supervivientes, mientras que Raquel Bollo ha sido la valedora de su hija Alma.

Isa empezó conciliadora, alegrándose de que su prima “haya llegado tan lejos en el concurso”, pero no tardaron en salir a flote los trapos sucios. “Vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, a cada una le ha dolido su parte. Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes tuyas hacia Astaf que no he entendido y que no me gustan”, le dijo tras reconocer que, precisamente por la familia que les une, no era fácil para ella esta situación.

“Y las actitudes de Asraf hacia nosotros, ¿te han gustado?”, le interrumpió Alma. “No sé lo que habrá hecho Asraf por detrás, pero las imágenes no mienten”, contestó Isa. “Entonces, ¿mentimos 17 personas?”, agregó su prima antes de recordar que Asraf también le había insultado y chillado a la cara como ella había hecho con él.

Según Alma, es Asraf quien había comenzado la discusión al criticar que su compañera, tiempo atrás, hubiera concedido una entrevista a Sálvame Deluxe para “vender a mi familia”.

“Es Asraf quien, desde el primer minuto, metió a la familia. Diecisiete personas no pueden estar equivocadas, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En esas imágenes que hemos visto yo he perdido las formas, pero antes de eso Asraf había dicho que yo me había sentado en un plató de televisión llamado Sálvame Deluxe a vender a mi familia, cosa que yo jamás había hecho”, insistió la hija de Raquel Bollo.

“Con la humildad se va a muchos sitios”

La tensión fue en aumento a medida que se iba hurgando en cada una de las polémicas que enfrentaron a los robinsones. Isa basaba su defensa en las imágenes que habían podido ver tanto ella como los espectadores, mientras que Alma le acusaba de estar obviando otros muchos vídeos que tiraban por tierra sus argumentos a favor de Asraf,

“Si Asraf me ataca, yo no me voy a callar”, insistía la protagonista de la noche ante la mirada atónita de su prima, que no entendía que se hubiera tenido ese comportamiento tan “desproporcionado” con Asraf.

En ese punto, la discusión se les fue de las manos. “Sabéis mucho de tele y venís muy aleccionados por todos”, le gritó la robinsona recién llegada de Honduras. “Demasiada soberbia... ¡y con la humildad se va a muchos sitios!”, reaccionó su prima. “La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio. No me voy a callar más porque no es justo”, sentenció Alma antes de que el presentador, Carlos Sobera, les pidiera un inciso.