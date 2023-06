'Supervivientes 2023' hundió a Adara al hablar de amor y tiró a Oriana del helicóptero

La gala 15 de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie empezó con la anulación de las votaciones por la próxima expulsión, a causa de unas “irregularidades” que explicó Carlos Sobera y detallamos en este artículo.

Tras ello, la entrega estuvo protagonizada totalmente por tres mujeres: la primera fue Oriana Marzoli que llegaba a Honduras como “fantasma del pasado”, para saldar cuentas pendientes como lanzarse del helicóptero o superar su tiempo de permanencia.

También Adara Molinero acaparó minutos de la noche al cruzar un duro puente de las emociones en el que habló de su infancia, de la soledad a la que tanto teme y mandó un mensaje final.

Para acabar, Alma Bollo llegó a plató, tras ser la última expulsada, para hacer balance de su paso por el reality y enzarzarse con Isa Pantoja de nuevo.

Oriana saltó del helicóptero para superarse a sí misma

Sobera conectó con Oriana que llegaba a la isla como “fantasma del pasado” con algunos objetivos claros y otros no tanto. “No voy a abandonar, pero que no lo voy a pasar mal eso no lo puedo garantizar”, confesaba.

Seguidamente el programa ponía un cronómetro para vigilar el tiempo que permanecía en el concurso, tras batir varios récords que la alzaban como la concursante que menos ha durado.

Una vez allí, le propusieron saltar del helicóptero, hacer fuego, partir un coco y hasta atrapar un cangrejo, a pesar de sus dificultades.

Alma se enzarzó con Isa Pantoja en plató

En los últimos minutos del programa, las puertas se abrieron para recibir a Alma: “Estoy súper feliz” aseguraba tras haber vivido la experiencia: “Lo he pasado muy, muy, muy mal pero también muuuy bien. Me parece un reality muy complicado, se pasa mucha hambre, se viven situaciones muy extremas pero es más difícil la convivencia que el hambre”.

Sobre su paso por el reality: “He visto cosas que no me han gustado. Me arrepiento de haber perdido las formas con Raquel Mosquera. Una discusión que aquí es normal, allí se lleva al límite”. Pero más allá de eso, aseguró que “con Jonan conecté desde el primer minuto y con Adara nos dimos la oportunidad de conocernos, más allá de las rencillas que tuviera con mi hermano”, por lo que considera amigos a ambos.

Isa Pantoja tomó la palabra para hacerle un reproche: “Me alegro que hayas llegado tan lejos. Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, por eso para mí Asraf no es cualquier concursante. De ti he visto ciertas actitudes que no me gustan hacia Asraf”.

Palabras que enfurecieron a la hija de Raquel Bollo: “Sabéis mucho de tele, que Asraf era el primero que metía a la famlia y que todos habéis vendido a la familia. Yo solo he ido a hablar de mis sentimientos. Solo le interesa culparme a mí”, expresó entre otros reproches.

El duro puentes de las emociones de Adara

Adara se situó al inicio del puente de las emociones para cruzarlo con la primera palabra: “Infancia”. Antes de pisarla, se derrumbó por el “miedo que sentía” por no querer hacerle daño a nadie. Sobre esos primeros años explicó que no había sido fácil “por una persona que no tuvo que haber estado”. Pero también recordó momentos bonitos con su madre haciendo la comida, con su hermano y peinando a su padre.

Sobre la soledad, explicó que era algo que le había atormentado mucho: “He estado con personas que no tendría que haber estado por el miedo a la soledad. Me arrepiento mucho. Pero aquí me he fortalecido”.

En el escalón del amor, dijo que “es algo que he buscado siempre sin darme cuenta que me lo podía dar yo misma. Me he hecho mucho daño por eso. Es una mochila muy grande que llevo”. Concretó que tiene “el amor incondicional” de su familia y con eso se quedaba.

En cuanto al “rencor” señaló que tenía mucho peso en su vida, pero más por “la otra parte, sin motivos”. Aseguró que “como madre no hay nada que pueda hacer su hijo que le deje de hablar. Por lo que argumentó que podía ser el rencor el que lo explicara. He intentado recuperar la relación muchas veces pero siempre acaba igual. He desistido”, dijo supuestamente en relación a Hugo, el padre de su hijo.

Para finalizar, Madrueño le pidió que mandara un mensaje que está deseando enviar: “Es que han sido tantas veces que cada vez que pasa me destroza. Cada vez que me deja de hablar o no me llama me mata. Esta vez no espero nada, solo quiero curar mis heridas y ser libre sin dolor. Porque cualquier relación se puede salvar solo con hablar”, zanjó.