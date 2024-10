Ana Rosa comenta la caótica conexión de Parada con 'TardeAR' en la boda de Ángel Cristo: “Me reía de Sandoval”

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana, dedicó su Fila Zero del martes en TardeAR a recordar el caótico directo que el magacín de Telecinco vivió la semana pasada, durante la boda de Ángel Cristo Jr., con José Manuel Parada de por medio.

El otrora presentador de Cine de barrio se bajó del coche y, de golpe y porrazo, se encontró allí con una multitud de reporteros a su alrededor. Entre ellos, el de TardeAR, que rápidamante le dio el pinganillo para meterlo en el programa. El problema fue que Parada no oía a Ana Rosa y, además, le estaba “esperando Sonsoles”, como se encargó de decir en alusión a Sonsoles Ónega, con la que había pactado previamente su entrada en directo. Total, que entre unas cosas y otras, el tertuliano dejó 'plantada' a Ana Rosa. Y todo esto, con Víctor Sandoval cubriendo la boda para Ni que fuéramos Shhh disfrazado de Gilda, el mítico personaje de Rita Hayworth.

“Quien te dejó 'pimpante' de verdad, en la boda de Ángel Cristo, es un señor que se llama Parada”, le dijo este martes Kike Quintana a su tía al recordar el momento. “Vivimos una situación preciosa, maravillosa, que la vamos a recordar y desde aquí le mandamos un beso, que ahora estará con su otra jefa”, añadió el sobrino de la presentadora. “Oye, quiero decir que fue un malentendido. Parada ya lo ha explicado: el pobre no oía nada y yo me reía”, aclaró Ana Rosa sobre lo que pasó aquel día, que Parada achacó a “un fallo técnico, no humano”.

“Pero me reía de Sandoval. ”Pero no de él. Me hizo mucha gracia verlo allí“, puntualizó la periodista. ”Hombre, nomal (...) Yo también me rio de Sandoval“, añadió Kike. ”Llevaba un pelucón, iba disfrazado. Iba disfrazado y a mí me hizo gracia“, concluyó Ana Rosa.