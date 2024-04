Ana Rosa aprovecha la mención de una entrevistada a Pedro Sánchez para ironizar con la agenda del presidente

Yasmina ha dado en el clavo. Esta joven valenciana acaba de comprar una casa en un pueblo italiano por solo 1 euro. Y no, no es que haya tenido suerte, no es que haya encontrado la mejor de las gangas. Yasmina se ha beneficiado del plan de repoblación impulsado por este municipio de Sicilia. A cambio tendrá que reformar la vivienda, aunque no va a residir en ella más que para “ir de vacaciones”.

La afortunada contó su historia este miércoles en TardeAR, y la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, le preguntó si existen iniciativas como esta en otros países que tienen amplias zonas en riesgo de despoblación. “Que yo sepa, se hace en otros pueblos de Italia, Francia y Portugal, pero yo solo puedo hablar de mi experiencia en Sicilia”, comentó.

“¿Y en España por qué no?”, cuestionó Boris Izaguirre. “Ojalá tuviera tu respuesta, pero se lo tendrás que preguntar a Pedro [Sánchez]”, respondió Yasmina, provocando algunas risas entre los tertulianos de Telecinco. “Échale tú el lazo a Pedro, que está todo el día de viaje”, bromeó la presentadora, encantada con este proyecto: “Me parece una idea bárbara”.

“Ojalá se haga en España”, continuó Ana Rosa, “porque hay pueblos preciosos que muchas veces están abandonados”. Lo cierto es que en nuestro país se financian otros programas similares con los que también se trata de contener la despoblación ofreciendo viviendas a precios asequibles.