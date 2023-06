Ana Rosa ironiza con la nueva faceta de Pedro Sánchez: “Estoy preocupada, nos ha salido competencia”

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat dicen estar “preocupados” –aunque con ironía– por la competencia que les va a hacer Pedro Sánchez con su nuevo programa de entrevistas electorales.

De cara a las elecciones del 23 de julio, el PSOE ha puesto a su candidato al frente de un talk show por el que irán pasando diferentes cargos del Gobierno para conversar con el presidente sobre sus quehaceres.

Los presentadores de Telecinco se han tomado a broma la nueva estrategia electoral de los socialistas, a la que han denominado “Aló presidente”, en referencia al mítico programa del venezolano Hugo Chávez.

“Yo estoy preocupada y tú también deberías estarlo”, le dijo Ana Rosa a su compañero este jueves en el magacín que ambos capitanean cada mañana. “Nos ha salido competencia. Si no teníamos bastante con Pablo Iglesias como presentador, ahora también Pedro Sánchez”, comentó indignada.

A la famosa periodista de Mediaset le sorprende que Sánchez, “que durante cuatro años no ha ido a ningún medio que no le pusiera en una situación cómoda, que prácticamente no lo vemos en la calle, ni dar mítines ni ha contestado en las ruedas de prensa”, haya montado ahora “su propio programa de televisión”.

“Si va a entrevistar a Yolanda Díaz, o a Belarra o a Montero, que siguen siendo ministras, a mí me gustaría que me invitara para ir de público. Eso no me lo quiero perder yo, pero no lo sé, no lo veo”, ironizó Quintana, poniendo en duda que fuera a recibir la llamada del presidente.