Ana Rosa se queja por un reportero de 'Y ahora Sonsoles', y Antena 3 aclara lo sucedido

Ana Rosa Quintana paralizó este jueves la emisión de TardeAR para criticar el comportamiento de un reportero de la competencia. A la presentadora de Telecinco no le hizo ninguna gracia que un periodista de la competencia (del magacín de Sonsoles Ónega en Antena 3, más concretamente) apareciera en su programa durante una entrevista en directo.

Una reportera de TardeAR se había desplazado hasta Sax (Alicante) para hablar con varias mujeres que denuncian haber sido grabadas por su jefe en el baño de una gestoría. La entrevista era en directo y empezó con normalidad, pero cuando la periodista empezó a hablar con las demandantes, la cámara amplió el plano y apareció junto a ellas un compañero de Antena 3 que estaba esperando para hablar con una de las afectadas en el magacín Y ahora Sonsoles, que se emite a la misma hora que el de Mediaset.

Ana Rosa no tardó en reaccionar. “Oye, disculpadme un momento”, llamó la atención desde el plató de TardeAR. “Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca”, pidió.

Obviamente, el periodista de Antena 3 no escuchaba a la presentadora de Telecinco, por lo que siguió plantado allí mismo mientras la reportera de TardeAR se distanciaba unos metros con sus entrevistadas. “Si se quiere hacer famoso, está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que yo no he visto en todos los años de mi carrera”, continuó quejándose. “No todo vale, compañeros”, sentenció entre aplausos.

La presentadora se disculpó con las afectadas por esta interrupción y continuó con la entrevista.

'Y ahora Sonsoles' explica su versión de lo ocurrido

En Antena 3, la imagen fue bien distinta. Y ahora Sonsoles entrevistó solo a una de las mujeres pero centró el plano en el reportero y la afectada, por lo que no se vio a la periodista de TardeAR que también estaba trabajando allí.

Fuentes del programa que conduce Sonsoles Ónega explican a verTele que las entrevistas estaban pactadas porque se iban a emitir en directo casi de forma simultánea, y desde el mismo lugar, para ambos programas, por lo que era necesario gestionar la cobertura: el reportero de Antena 3 hablaría con una de las mujeres, y la de Telecinco entrevistaría a tres afectadas.

El problema, agregan las fuentes consultadas, es que TardeAR ofreció un plano más amplio en el que aparecía el reportero de la competencia, mientras que Y ahora Sonsoles optó por un enfoque más reducido para evitar que apareciera la compañera de Telecinco.

TardeAR ha publicado la entrevista en su página web pero ha eliminado el fragmento en el que Ana Rosa manifiesta su queja.

Una situación parecida ocurrió a principios de año, cuando estos dos magacines protagonizaron una pequeña 'batalla' mientras entrevistaban simultáneamente a la misma persona.

Y ahora Sonsoles y TardeAR comparten franja de emisión y compiten por la audiencia cada día (y también por los temas, como ya hemos visto).