Ana Terradillos propone a Oriol Junqueras fichar como tertuliano de 'La mirada crítica': “Mucho no pagamos...”

Oriol Junqueras ha sido entrevistado este martes por Ana Terradillos en La mirada crítica. Lo que no esperaba nadie es que, al concluir su charla con la presentadora de Telecinco, el líder de Esquerra Republicana quisiese sumarse a la mesa de actualidad política del programa junto al resto de tertulianos

Al concluir su entrevista, en la que Terradillos preguntó al político por la Ley de Amnistía y las negociaciones de su partido con el PSOE de Pedro Sánchez, el catalán pidió permiso a la periodista para quedarse en el plató y escuchar desde allí las valoraciones que sus colaboradores hacían de todo lo expresado.

“Si quiere, le dejo que se quede ahí, en el silloncito y hablamos todos”, le proponía Terradillos. Pero Junqueras fue más allá y le pidió permiso para sumarse a la mesa, donde se encontraban Esther Palomera, Javier Casqueiro, José Luis Pérez y Esther Esteban, produciéndose un momento que todos dejaron claro que era “improvisado”,

La propuesta de Ana Terradillos a Oriol Junqueras

“Ahora usted y yo vamos a escuchar lo que dicen los contertulios”, indicaba la presentadora de Mediaset. “Yo sonreiré e intentaré poner cara de póker”, salía al paso el invitado al tiempo que Terradillos preguntaba a Javier Casqueiro si creía que Junqueras había contestado a muchas preguntas. “Ha ejercido mucho de gallego... Porque se nos ha escapado en un par de cosas”, indicaba el periodista antes de repasar algunas de ellas.

Minutos más tarde, Ana Terradillos informaba a los presentes que, ahora sí, tenía que despedir al líder de ERC. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de lanzarle una inesperada propuesta. "Ah, ¿y si le ficho como contertulio?", le lanzó la comunicadora. “Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto", decía el político, dejando la puerta abierta a su incorporación al programa de Telecinco.

“Mucho no pagamos... Esto es cuestión, sabe usted, de vivirlo con romanticismo”, le hizo saber la periodista. “Es cuestión de tener el gusanito...Yo me dediqué unos años, nadie se acuerda de ello, al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización”, ha recordado