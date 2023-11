El recado de Ana Terradillos al portavoz del PP en el Congreso tras entrevistarlo en Telecinco: “No me ha contestado a nada”

Miguel Tellado, nuevo portavoz del PP en el Congreso, compareció este martes en La mirada crítica para adelantar cómo se planea la oposición al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, la intervención del político no ha sido demasiado satisfactoria a ojos de Ana Terradillos.

Esta le insistió, por ejemplo, en cómo iba a ser la estrategia con Vox, sin que el conservador se posicionara claramente; tampoco fue claro al responder a la pregunta de si Feijóo y Ayuso van a hacer doble oposición al ejecutivo. Así las cosas, Terradillos terminó con un recado.

“Señor Tellado, no me ha contestado a nada”, dijo con claridad la presentadora. “Le agradezco que haya estado con nosotros en La mirada crítica. A ver si en la segunda entrevista tengo más suerte”.

“Lamento que crea que no le he contestado a nada”, decía el político, a lo que la periodista enfatizaba su posición de que Tellado se había “salido por la tangente”. “Voy a mirármela otra vez, a ver si se me ha escapado algo... O lo he hecho muy mal yo, o usted muy bien”. Eso sí, todo fue en un tono distendido, como prueba que Tellado se rio del comprometido instante. “Prometo mejorar en las próximas”.