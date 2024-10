Andrés Pajares confesó su “manía” a Resines, su colaborador favorito de 'La Revuelta' y su última relación sexual

Este lunes, 21 de octubre, Andrés Pajares visitó La Revuelta con la excusa de promocionar “algo que había sacado recientemente”, pero la realidad fue que quería hablar de su libro, que salió a la venta en 2019.

“Me engañaste”, se reía David Broncano recordando que el actor le pidió acudir por algo de actualidad y no lo era en realidad. “Pero aún está vigente, porque son mis memorias y estoy vivo”, bromeó Pajares.

El intérprete de 84 años aseguró que veía cada día el programa de La 1 y que si no podía lo grababa. “También volveré a verme a mí, porque este programa lo veré por la noche”, prometió entre risas.

Fan confeso del formato, al llegar saludó a todo el equipo y, al no ver a Sergio Bezos preguntó por su paradero: “Es un fenómeno, me gusta mucho”, expresó. Para sorprender con el parecido que le había sacado: “En joven, porque es muy joven, se tiene un aire a Einstein”. A lo que Bezos respondió: “Yo ya he terminado mi carrera profesional”.

En otro momento, también salió a colación Antonio Resines, como otro de los humoristas que Pajares conocía. Sin embargo, interrumpió con un comentario inesperado: “A este tío le tenía una manía, una envidia... porque le dieron una serie y hacía de mudo. Con lo que he estudiado yo”, bromeó refiriéndose al papel que interpretó durante 10 temporadas en Los ladrones van a la oficina.

Finalmente, Broncano le hizo las preguntas clásicas. Sobre el dinero, Pajares dio la horquilla de entre “10 euros y 500.000 euros”. En cuanto a relaciones sexuales aseguró que la última fue en octubre de 2023.