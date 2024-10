Mario Vaquerizo habla tras recibir el alta hospitalaria por su caída: “Tengo una fractura en las vértebras 4 y 6”

Mario Vaquerizo ha recibido en la mañana de este lunes el alta en el Hospital Universitario de Cáceres, donde permanecía ingresado en observación tras la aparatosa caída que sufrió este sábado desde el escenario del festival Horteralia en el que se encontraba actuando junto a su grupo, las Nancys Rubias. En silla de ruedas y con collarín, el televisivo habló para los medios de comunicación allí presentes, en unas imágenes de Europa Press que ha emitido el programa de TVE Mañaneros.

Tras agradecer la preocupación a la prensa, Vaquerizo, al que acompañaba su hermana Marta, aseguró encontrarse “muy bien”: “Muchísimas gracias por venir. Ha sido una caída muy tonta, hay que tener muchísimo cuidado con las caídas”, empezaba diciendo el tertuliano, destacando que, afortunadamente, todo ha quedado en un gran susto.

No obstante, el marido de Alaska ha explicado las consecuencias de su accidente: “Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos con este equipo médico que me ha cuidado fenomenal”, ha querido poner en valor. “Ahora estoy un poquito dopado, que creo muchísimo en la dopación que me viene bien, y agradeceros a todos todo este cariño”, ha insistido, sobrepasado por los mensajes de ánimo y apoyo que ha recibido en las últimas horas.

Finalmente, Mario Vaquerizo se ha despedido de una de las enfermeras que lo acompañaba a la salida, a la que ha dado dos besos, agradeciendo “lo simpática” que ha sido con él, un gesto que le ha pedido que trasladase al resto de sus compañeras y el personal de guardia que le atendió el pasado sábado. Acto seguido, se ha introducido con bastante dificultad en un vehículo con el que ha puesto rumbo a Madrid para reencontrarse con Alaska y seguir en casa con su recuperación.

Alaska: “El susto en el cuerpo lo tenemos todavía todos”

Horas antes de su salida del hospital, Alaska también reaparecía ante los medios para dar la última hora del estado de salud de Mario Vaquerizo: “A mí me ha pillado fuera de España, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos. Yo he llegado anoche y a él le dan el alta hoy”, explicaba en Madrid a Europa Press, avanzando que hoy le darían el alta en el hospital de Cáceres en el que había sido ingresado.

“Creo que saldrá con un collarín, pero vamos a esperar a que le den el alta para poder saber un poco lo que os contamos. Ha quedado en un susto grande, tiene un collarín y vamos a ver qué es”, pedía ante las cámaras, descartando daños neurológicos de los que preocuparse, a pesar de que llegó a perder el conocimiento en el momento de la caída.

“Como es un festival, estaba todo muy controlado y medicalizado, tenían unas ambulancias buenas. Lo atendieron a pie de escenario pero al ver que no recobraba, creo, la conciencia, inmediatamente se lo llevaron. Así que gracias a todos lo que acudieron, le curaron y le han atendido, porque podría haber sido otra cosa pero no lo ha sido”, señaló la cantante.

“Él está animado, no ha perdido el humor. Está preocupado porque come mucho porque le están tratando muy bien en el hospital”, prosiguió la artista, reconociendo el “mal día de ayer”, cuando tuvo que viajar a España con la preocupación por el estado de su marido. “Luego le recibimos con todos los honores”, dijo más animada la cantante.