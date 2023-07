Ángel Garó: “Soy homosexual y de derechas. Tengan cojones y voten lo que es bueno”

Ángel Garó ha reaparecido en las redes sociales tras un tiempo alejado de los medios. Y lo ha hecho con un vídeo viral en el que se posiciona políticamente y anima a “votar lo que es bueno” y dejarse “de tanta mierda izquierdista y comunista”.

El humorista, al que vimos por última vez en televisión por su “surrealista” pregón en Semana Santa, se declara “homosexual y de derechas”, y carga abiertamente contra la izquierda, el progresismo y Podemos.

“A mí me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI. Yo soy homosexual, y yo soy de derechas. Y, sin embargo, yo veo la injusticia día a día porque leo, estudio”, comienza diciendo Garó en un vídeo compartido en TikTok que se ha vuelto viral en otras redes como Twitter.

“Me parece tremendo el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia. Porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco”, prosigue el cómico, que añade que “los izquierdistas tienen contestaciones para todo”.

“Tengan cojones y voten lo que es bueno”

A continuación, Ángel Garó anima a los seguidores “a votar a los partidos que son dignos”, y critica a Podemos asegurando que “lo mejor que hicieron es que se cortase la coleta el otro”. “Manada de sinvergüenzas. Eso es progresismo...”, opina.

Finalmente, quien fuera un fijo en los programas de entretenimiento y variedades de finales de los 90 y principios de los 2000, se reafirma: “Yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Venga, que tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va a llevar a la ruina. Qué bonita es Venezuela...”, zanja.