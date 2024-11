Àngel Llàcer quiere que Carlos Latre vuelva a 'Tu cara me suena': “Que no me lo cambien”

Àngel Llàcer volverá a los platós de televisión cuando se estrene la nueva edición de Tu cara me suena. Lo hará total o casi totalmente recuperado de la enfermedad que hace unos meses le obligó a dejar el trabajo durante una larga temporada. En el talent show de Antena 3 se reencontrará con sus compañeros, con todos menos con Carlos Latre.

Hay un detalle importante que se lo impide: el famoso imitador ya no trabaja para Atresmedia sino para la competencia, para Mediaset, empresa a la que se incorporó en julio para presentar Babylon Show (Telecinco). Aunque el programa fue retirado por sus malos datos de audiencia, Latre sigue vinculado a Mediaset y aparecerá en el nuevo formato de aventuras de Jesús Calleja, Universo Calleja.

Por lo tanto, parece difícil, si no imposible, que el valenciano pueda regresar a Tu cara me suena. Y Llàcer es consciente de ello. Aunque asegura que desconoce si el humorista participará en la próxima edición, lo pone en duda: “No tengo ni idea, pero yo creo que no estará”, ha dicho en una breve entrevista con Mundo Deportivo.

Lo que sí tiene claro es que quiere tenerlo como compañero. ¿Quién le gustaría que fuera su sustituto? “A mí me gustaría que fuera Carlos Latre”, responde sin pensárselo dos veces. “Que no me lo cambien. Y si me lo cambian, pues no sé... ya se verá”, añade el catalán para poner de manifiesto su apoyo al cómico, que desde la cancelación de Babylon Show no ha hecho grandes apariciones televisivas pero sí ha seguido con su actividad pública en diferentes eventos.