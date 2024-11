Risto paralizó 'Got Talent' para deshacer una de sus decisiones más polémicas: “Fue con mala intención”

Risto Mejide paralizó Got Talent (Telecinco) este sábado para corregir una de sus decisiones más polémicas. Hace varias semanas, el publicista premió a Kimberly, una joven cuyo talento era interpretar canciones de Taylor Swift a base de eructos. Ninguno de los jueces del programa le apoyó, salvo Risto, que le otorgó su 'pase de oro' para que el aspirante pudiera seguir en la competición.

Aquel gesto fue una auténtica sorpresa con la que el famoso 'juez' quiso “incomodar” a Tamara Falcó, según reconoció anoche. “Lo hice con mala intención”, desveló ante sus compañeros. A Falcó no le sorprendió: “Fue con rencor hacia mí”, puntualizó, ante lo que él respondió afirmativamente.

Tras haberlo pensado mejor, Risto quiere invalidar aquel 'pase de oro'. “Tengo que decir una cosa a mis compañeros y a la dirección de este programa que creo que es importante antes de que comencemos estas semifinales. He estado dándole muchas vueltas, he estado viendo las audiciones y quiero impugnar mi pase de oro”, anunció antes de que los concursantes salieran al escenario.

“Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación que yo he utilizado, de alguna forma, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función, así que pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca”, continuó el presentador de Todo es mentira, aplaudido por la propia Tamara Falcó: “Ya dije que quien tiene boca se equivoca, y yo me he equivocado contigo”.

Got Talent tendrá que decidir ahora quién ocupa el puesto de Kimberly en las semifinales del concurso. En los 10 años que tiene el programa, nunca se había dado una situación como esta.