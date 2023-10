Antonio Resines se ríe de sus clichés como 'Serrines': “Nos metemos con todo el mundo, empezando por nosotros”

Antonio Resines se convierte en Antonio Serrines en su nueva serie Serrines, madera de actor. No, no es un error de escritura, es un simple recurso para que el actor protagonice esta comedia definida como “una macarrada” por la Directora de Ficción de Mediaset, Arantxa Écija, y ayudar a dejar un poquito más claro que el personaje no es el actor. Pero que al mismo tiempo sí juega con ello... bueno, un poco lío, pero el resumen: que Antonio Serrines no es Antonio Resines.

Repasar su sinopsis ayuda a dejar claro que todo es ficticio, aunque se nutra de situaciones reales y hasta haga un guiño evidente a Los Serrano: “La comedia aborda la historia de Serrines (Antonio Resines), un intérprete veterano que ha gozado de gloria en su carrera gracias a que protagonizó la popular serie 'Los Tocino', lo que le valió el éxito, la fama y el dinero, pero no su principal aspiración: ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio tanto de la industria del entretenimiento como de sus compañeros de profesión”.

En su presentación en el South International Series Festival al que asiste verTele en Cádiz, el propio Antonio Resines ha aclarado por qué no tiene miedo de que la gente se piense que Serrines es él mismo, gracias a esa buscada ambigüedad: “Seguro que van a pensar que el personaje soy yo. Es un riesgo, pero se trata de que la gente se pueda confundir. Si pasa sería un éxito. Hay una delgada línea entre Serrines y Resines, pero yo no soy un tipejo como él. Es un tipejo, pero en el fondo no es mala persona. Es un disparate. Tampoco pasa nada, estos personajes están clarísimamente hechos para reírnos de nosotros mismos. Se parece mucho a la vida real, pero no somos tan dementes. No tiene nada que ver con nuestras vidas privadas”.

Hay una delgada línea entre Serrines y Resines, pero yo no soy un tipejo como él Antonio Resines

En ese plural incluye a su amigo y compañero de reparto Jorge Sanz, también presente en el acto y que interpreta a Roque Madrazo, que a su vez fue Ricky, el camarero en 'Los Tocino', pero desde entonces no ha tenido mucha suerte en el mundo de la interpretación. Tiene todas sus expectativas puestas en el reboot de la serie y cuando descubre que finalmente no se hará, dedicará su tiempo a acompañar a su amigo en la búsqueda de su sueño. Sanz reconoce que sí que han extraído “situaciones que están sacadas de la verdad. Alfombras rojas, castings...”.

De hecho, al surgir durante la rueda si la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz? había sido un referente, Resines las ha diferenciado: “Su personaje era más patético, más triste. La comedia era más dramática. En nuestro caso, con la tontería de cambiarle el apellido, ya cambia la historia. Ya no soy yo. Ese pequeño matiz es muy importante, porque ya no somos nosotros”. Por buscar puntos en común, Jorge Sanz sí ha celebrado: “Son muy gamberras las dos. Estamos muy libres y nos metemos con todo el mundo, empezando por nosotros mismos, lo que te da pie a poder hacerlo luego con el resto”.

“Es como un docureality, pero estamos en ficción”

Su director, Jaime Botella, ha desmarcado la serie de referencias claras, reconociendo que el estilo tipo The Office puede estar ahí, pero explicando que ellos van “por otro lado”: “Es como un docureality, pero estamos en ficción, y esto no se ha hecho tanto. Me parecía interesante. Y luego todo con un tono de comedia, claro”. La serie sigue la vida del personaje de Serrines como si fuese el protagonista de un docureality, conociendo y mostrando también a los personajes que le rodean. Así lo enseña su genial tráiler, aunque por desgracia los dos primeros episodios que hemos podido ver la prensa no consiguen mantener esa genialidad que sí contagia el avance.

En una rueda de prensa verdaderamente divertida, en la que todos han bromeado y se han soltado pullas para amenizar la presentación, Arantxa Écija ha tomado la palabra para apaciguar un poco el desmadre señalando que justo ese buen ambiente es el que se traslada a la serie, situándola como “una comedia sobre cómo se administra la fama, y la no fama, con personajes que viven en cuerpos de actores”, destacando la apuesta de Mediaset por ese género que tantas alegrías les ha dado, y en este caso recordando que es una colaboración con Amazon Prime Video, plataforma a la que llegará a principios de 2024.

De hecho, la Directora de Ficción de Mediaset no ha aclarado si llegará al prime time de Telecinco o le darán otro lugar, basándose en su formato: “El propio contenido manda. Esta serie es de 50 minutos, por eso nuestra apuesta en primera ventana es Prime Video. Le buscaremos el mejor sitio en nuestra pantalla. No tiene por qué ser el prime time, pero se lo buscaremos”, ha analizado, tras explicar en el mismo festival por qué Entrevías sí tiene Telecinco como primera ventana.

Todos se muestran orgullosos del resultado final. Resines, que rememora que es un proyecto que “viene de hace bastante tiempo” y que ya tenían “una historia que funcionaba muy bien, se leía muy bien, era muy divertida”, celebra haber culminado “una muy buena comedia, gamberra, macarra, divertida”.

Lucía de la Fuente, también presente en el evento aunque abrumada por Resines y Sanz, ha hablado precisamente de ese estatus: “Ha sido un aprendizaje, una suerte, y estoy agradecida. Ha sido como recibir una masterclass, son dos actores que saben todo. Me lo han hecho muy fácil”. En la serie interpreta el papel de Henar, un personaje al que una circunstancia imprevista la obliga a convertirse en la representante de su tío, con el que choca constantemente por sus maneras opuestas de ver el mundo. Sobre la ficción, ha destacado que “es para pasárselo bien, ponértela y distraerte”. De ella, Resines ha recordado que ya fue su padre en la ficción, ya que coincidieron en Aquí paz y después gloria.

Marta Flich, presentadora de GH VIP, es una de las protagonistas

De la serie también destaca que Marta Flich, actual presentadora de GH VIP y que no ha asistido a la presentación, tenga un papel muy relevante. En la descripción de los personajes, Mediaset explica que interpreta a Sandra Soler, una “presentadora de televisión de la que Serrines queda prendado cuando la conoce en una entrega de premios. Inteligente y atractiva, se siente a gusto en compañía del actor y cree que el interés que éste muestra por ella es puramente paternal, alimentando sin querer sus expectativas”. La misma nota también destaca al actor Luis Bermejo en el papel del profesor Martínez Abanda, un reputado coach al que Serrines contrata para preparar sus pruebas de teatro.

Entre tanta broma, y al hablar sobre esa relación personal, Resines se ha puesto serio para explicar lo que para él ha sido volver a trabajar con Jorge Sanz: “Ha sido una alegría. Es un pedazo de actor, y trabajar con los buenos es muy gratificante. Nos conocemos de que él ha sido yo de pequeño, he sido su padre... de todo”. Su compañero ha replicado, devolviéndole el cumplido pero también destacando el trabajo de todos al señalar que trabajar con amigos y buenos actores “facilita el trabajo, pero igualmente hay que cumplirlo y levantarlo”. Para culminar con otra broma, el director ha querido ejemplificar esa profesionalidad de Jorge Sanz: “Jorge al principio estaba super nervioso, y fíjate que tiene años eh...”.

Así es 'Serrines, madera de actor'

Cuando está a punto de protagonizar el reboot de esa serie con la que se hizo conocido, Serrines deja en la estacada al servicio de streaming que lo produce y decide dar un nuevo enfoque a su carrera. Para ello, y pese a que siempre ha sido reticente a tener representante, contrata a la hija de su primo y le encarga que le busque obras sesudas en las que pueda interpretar un papel que le consagre como actor. Sin embargo, una circunstancia inesperada le llevará a aparcar sus pretensiones y participar en campañas publicitarias de productos de segunda, entre otros trabajos, para continuar sobreviviendo.