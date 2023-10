'Entrevías' vuelve combativa a Telecinco: “Siempre vamos a torcer la cámara hacia donde hay una problemática”

“Teníamos que hacer que la serie siguiese siendo tan buena, y hemos puesto toda la carne en el asador”. Con esa firme declaración de intenciones, el director David Bermejo ha presentado en el South International Series Festival que cubre verTele la tercera temporada de Entrevías, que este martes llega a Telecinco.

La ficción protagonizada por José Coronado, que ha liderado también este evento de presentación en Cádiz, triunfó en sus dos primeras temporadas que enlazó la cadena de Mediaset con unas audiencias que ya son muy poco habituales para las series en abierto (16.4% y 1,8 millones en su primera temporada, y 15.3% y 1,6 millones en la segunda, de media). Ahora lanza la tercera, y mientras tanto está ya grabando la cuarta, cuyo rodaje acaba en enero.

A nuestra pregunta sobre si seguirán la misma estrategia que con la primera y segunda temporadas, y enlazarán tercera y cuarta, Arantxa Écija -Directora de Ficción de Mediaset- pide calma: “Vamos con los 8 capítulos de la tercera, y ya vendrá la temporada 4. Espero que para la cuarta no haya que esperar mucho”. Lo que sí confirma es que más tarde llegará a Netflix, “con sus tiempos”.

También valora la importancia de que el abierto en Telecinco sea la primera ventana: “Teníamos absoluta fe cuando la emitimos en primera ventana. Hemos dado con una historia que funciona. La estrategia es ser primera ventana siempre que podamos, pero depende del proyecto. Mediaset apuesta por la ficción”, ha incidido la directiva.

Las tres capas de 'Entrevías'

Tras convertirse en el principal ejemplo de rendimiento de las series españolas en abierto, en esta tercera temporada Entrevías combina los ingredientes y personajes de las dos primeras con una ampliación de las historias y fichajes nuevos. “Yo creo que nos salimos”, resume socarrón José Coronado, explicando que al conocerse entre ellos y conocer a sus personajes pueden “sacarles más cositas”. El protagonista avanza que “hay mucha más acción, emoción, es emotiva”.

Es su director, David Bermejo, el que expresa el “enorme sentido de la responsabilidad por responder a las expectativas”, y condensa su base: “La serie tiene tres capas: familia, barrio y thriller”. El realizador cuenta cómo la planificaron: “Tenía que seguir estando la historia central del abuelo y la nieta, pero teníamos que darle más. Y creo que hemos logrado un producto emocionante y emocional”.

Siempre vamos a torcer la cámara hacia el sitio donde hay una problemática David Bermejo — Director

Bermejo realiza una interesante reflexión sobre el trabajo de los que crean y hacen series: “Nuestro cometido es lo contrario al publicista que muestra lo perfecto. Tenemos que torcer la cámara y sacar lo malo, el conflicto, el interés que tiene la vida. Siempre vamos a torcer la cámara hacia el sitio donde hay una problemática. Obviamos cosas, sí, pero porque decidimos contar las cosas que generan un conflicto”. Algo en lo que concuerda José Coronado: “Estoy convencido de que hacemos reflexionar sobre el mundo que habitamos. Acabo de rodar una película con Víctor Erice, que reflexiona sobre que el cine hace crecer a las personas. Y la televisión y las series están en ese nivel también”.

Al final, el director celebra el resultado: “Juega con muchos tonos: la ternura, la familia, el reconocimiento... pero también el thriller, la acción o el barrio. Todo sigue, pero el abanico se ha abierto un poco más. Contamos más historias, abrimos el elenco”. El actor protagonista resalta precisamente que “los fichajes son cuatro puntales que van a hacer crecer la serie”, lo que lleva a hacer una presentación de muchos de ellos, y cederles la palabra.

Los personajes, con cuatro fichajes:

· José Coronado - Tirso Abantos: El propio actor explica que Tirso “gracias sobre todo a su nieta y a su pareja, va a evolucionar. Es un militar reconvertido en ferretero, un hombre del siglo XX que se ha encontrado con el XXII, y no lo entiende. Ellas ayudan a que evolucione y mejore. Él sigue en su línea, se siente culpable y en la obligación de resolver todo lo que le pase a su gente. Saca su instinto de héroe militar”.

Sobre el personaje protagonista, David Bermejo explica que seguirá “dirigiendo la batuta”, y destaca que “tendrá un desarrollo como personaje nuevo. La serie trata de los prejuicios, pero en esta temporada también habla del perdón, de cómo nos cuesta perdonar y ser perdonados. El prejuicio se rompe conociendo, y conocer es perdonar. Los arcos de los personajes tienen que irse rompiendo”.

· Natalia Dicenta - Mari Carmen/Maica: La actriz se incorpora para ser la exmujer de Tirso, y como explica el director “irrumpe en la familia de Tirso, reaparece tras abandonarlos, y para él supone un problema. Ella viene con la idea de organizar el barrio montando una fundación para ayudar a los chicos, a lo que se opondrán las bandas y sus jefes. La familia se verá en ese fuego cruzado”.

La actriz, también presente en el acto, ha avanzado que “la idea de inicio es muy dura, que es que abandoné a mi familia. Pero ya veremos los porqués tuvo que irse”, explicado que su personaje quiere “crear una fundación para que todos los jóvenes tengan un lugar donde acogerse y abandonar la violencia. Pero sobre todo lo que quiere es volver a entrar en contacto con mis hijos, tras mucho tiempo huyendo viajando por todo el mundo. Necesito que mis hijos puedan entender”, y reconoce: “La aparición de Maica es un detonante que va a revolverlo todo”.

· Óscar Higares - Comisario Antonio Romero: Otro de los fichajes de la nueva temporada es un hombre nacido y crecido en el barrio, que lo conoce, y ahora como comisario de policía “quiere medrar”, como resume el director: “Quiere meterse en política, y para ello quiere ser el comisario que hizo que Entrevías dejase de ser un sitio conflictivo. Es alguien oscuro, que usa la situación en su favor. Sus intenciones y su camino se cruzan con el de Ezequiel [el personaje de Luis Zahera], y depara un duelo con muchos giros y sorpresas”.

El actor celebra la oportunidad de esta nueva aventura, y sobre su personaje explica: “Durante toda su vida ha sido vapuleado, y quiere conseguir las cosas a toda costa, prefiriendo los atajos a los cauces legales, pese a ser policía. Para lograr sus cometidos está dispuesto a crear una guerra entre los pandilleros. Pero se cruza con Ezequiel, y hay una guerra primero soterrada y luego absolutamente abierta, sin tregua. El espectador va a disfrutar mucho”, ha adelantado.

· Michelle Calvó - Dulce: Aunque la actriz no ha podido acudir a la presentación, Bermejo ha querido valorar su aportación como Dulce, explicando que es “la ahijada de Ezequiel, que vuelve al barrio y quiere hacerse un poco con la parte delictiva”. Su personaje es el de una antigua campeona de lucha que trabaja como jefa de seguridad en una discoteca, y acabará convirtiéndose en la única aliada de su padrino.

· Álex Medina - Tente: La cuarta y última incorporación es la del actor para interpretar a un joven pandillero que será un adversario implacable y violento para Tirso. Sobre él David Bermejo explica que “es un joven pandillero rabioso al que la vida le ha tratado mal y que será un poco la punta de lanza contra la familia de Tirso”.

Además de las novedades, el director tranquiliza a los fans explicando que también “siguen los que ya estaban, con sus historias y giros. Hay una trama nueva que es la de Irene con su maternidad, lo que le sirve para ceder la palabra a las intérpretes:

· Laura Ramos - Gladys: La pareja de Tirso es para su propia actriz “una heroína por la cantidad de cosas que tiene que pasar y superar”. Ramos celebra que Gladys siga “representando a esa parte latina de la sociedad y el barrio, que creo que está bien representada y es importante para la ficción española”. Adelanta que “la reaparición de Maica le hace tambalearse un poco, pero su relación con Tirso sigue siendo fuerte, y es la que le recuerda que no todo es una guerra, le lleva a la familia, a vivir”, y a nivel personal, celebra su complejidad: “Tiene sus defectos, y me encantan. No es un personaje blanco”.

· Nona Sobo - Irene: El personaje de Irene tendrá una evolución fundamental al ser madre, lo que valora la actriz: “Esta temporada va fuerte. De golpe es madre, algo nuevo para ella. El principio es complicado, y madura a la fuerza. Es un reflejo de todas las madres, ya que es más complicado de la idea inicial”. Ese cambio les permitirá introducir otra nueva trama, que Sobo desliza: “El rol masculino es importante en la maternidad, y ahí chocan en la relación con Nelson”. En lo que no habrá problema es en su relación con su abuelo Tirso: “Sigue siendo muy bonita, es la niña de sus hijos. Le cede hasta su habitación. Pero Tirso es de la vieja escuela, es más clasista por decirlo así, y llega Maica, que es más empoderada y libre, por lo que tiene que gestionarlo con los dos”.

Tirso es de la vieja escuela, es más clasista Nona Sobo

Un éxito internacional con Netflix

La presentación también ha permitido que todos sus protagonistas valoren el impulso internacional que la serie ha tenido gracias a Netflix, donde volverán a verse su tercera y cuarta temporadas. José Coronado ha destacado: “Hemos sido número uno en países como Argentina o Nigeria, y es porque hablamos de la familia y de todas sus formas, que se entiende en todo el mundo”. Arantxa Écija ha celebrado que “es un éxito, un orgullo, una sorpresa. La valoración, al ver el eco, es de 10. Todos apostamos por las series, y cuando la apuesta se cumple gusta más”.

David Bermejo ha compartido una anécdota sobre el impacto internacional, en concreto en Argentina: “Hubo unos disturbios porque unos vecinos se levantaron contra narcopisos en su barrio, y medios serios dijeron que se había impuesto 'la doctrina Tirso Abantos'”. Tanto José Coronado como Laura Ramos han reconocido que notan mucho ese impacto en redes sociales, no sólo por el mayor número de seguidores sino también por los idiomas y países desde donde interaccionan con ellos: “En las redes se nota mucho. Te empiezan a mencionar en muchos países que antes no sucedía. Aunque yo no sigo mucho las redes, soy muy Tirso yo en eso”, ha bromeado el actor.

Aunque lo celebra, el director aclara que el recorrido internacional no influye en la continuación de Entrevías: “La serie se concibió como la historia de un abuelo y una nieta, y tiramos para adelante. Cuando las piezas funcionan y encajan, es más fácil seguir. Y así ha sido. El éxito internacional no cambia nada la manera de pensar. La historia tiene que tener los mismos ingredientes. Si ha funcionado internacionalmente con lo que hemos escrito, tenemos que seguir. Lo local funciona internacionalmente, igual si lo haces de otra manera la lías”.