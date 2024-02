Arkano desvela su entrenamiento para 'Supervivientes 2024' y lo que más teme del reality: “Si consigo eso, lo tenemos”

Arkano ya se está preparando para participar en Supervivientes 2024. El rapero es uno de los tres concursantes confirmados por Telecinco para la nueva edición del reality, en la que también estarán la modelo y presentadora Arantxa del Sol y el empresario y exmarido de Elena Tablada Javier Ungría.

“Por si mi vida no fuera rara de por sí, me voy a Supervivientes”, comenta Arkano en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales. En él aparece entrenando para algunas de las pruebas a las que se enfrentará en el programa de Telecinco. “Estoy corriendo, me estoy arrastrando, estoy intentando que no me arrastren, aguantando mi peso, haciendo equilibrio y también me estoy preparando de muchas más formas. Estoy aprendiendo a hacer nudos de cuerdas. ¿Por qué? Porque me apareció un vídeo en YouTube de nudos de cuerdas y confío en que me sea de utilidad en la isla”, comenta.

A pesar de esta puesta a punto, el alicantino afronta la aventura con un gran temor encima: “Lo que más miedo me va a dar va a ser saltar del helicóptero. Pero si consigo eso, lo tenemos”.

A sus 29 años, el freestyler acumula una extensa carrera en televisión. Entre 2018 y 2019 presentó Ritmo urbano en La 2, tras lo cual saltó a la primera cadena de TVE con el programa Proyecto Arkano. También ha colaborado con otros programas de entretenimiento como La Voz Kids, Typical Spanish, El juego de los anillos, 25 palabras y MasterChef Celebrity, donde quedó octavo en la sexta edición (2021).

Antes se labró una exitosa carrera como freestyler, llegando a ser campeón internacional de la prestigiosa Batalla de Gallos de Red Bull en 2015. Además, tiene el récord mundial de tiempo seguido improvisando rimas (24 horas, 34 minutos y 27 segundos). Un talento del que dio buena cuenta en su vídeo de presentación para Supervivientes: “Ahora se trata de sobrevivir... y yo soy un superviviente. Además, ya sé lo que es el ayuno intermitente. ¿Y me dicen que en Honduras ya hace tiempo de verano? No pasa nada, ahora va a llegar el huracán Arkano”.