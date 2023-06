Armando del Río contesta a 'Sálvame' tras su intento de “humillar”: “Bastante tenemos los titiriteros con sobrevivir”

A menos de diez días para el final definitivo de Sálvame, se ha originado una pequeña 'guerra civil' en Telecinco, con un enfrentamiento abierto entre el programa de corazón y uno de los protagonistas de Mía es la venganza, la serie que ha sustituido en parrilla a la franja de Sálvame Limón: Armando del Río.

'Sálvame' se venga de Armando del Río, que rechaza su invitación 'evenenada': "Me vais a despellejar, prefiero no ir"

El formato de La Fábrica de la Tele 'se vengó' este miércoles del actor, que lanzó hace unos días unas polémicas declaraciones sobre el final de Sálvame durante una entrevista promocional de la nueva ficción de Mediaset. María Patiño y Adela González se plantaron en el centro del plató, contestando con sorna a sus palabras repasando en un irónico vídeo “su prolífica carrera” profesional y haciéndole entrega de un Oscar honorífico, “el premio más importante de su trayectoria”.

Armando del Río contesta a 'Sálvame'

Apenas unas horas después, Armando del Río se hacía eco de estas burlas, replicando a través de su cuenta personal de Twitter: “Gracias por el vídeo. Os lo habéis currado, imágenes que ni había visto. Pero si queréis humillar con lo de 0 premios, sólo deciros que bastante tenemos los titiriteros con sobrevivir al día a día. Miles de actores que no hemos ganado un premio ni lo ganaremos, ni falta que hace”, ha declarado el aragonés, que en otro tuit parecía encajar con humor el golpe.

“Por cierto, Sálvame mandadme, si queréis, el premio al plató de Mía es la venganza. ¡Os prometo un vídeo de agradecimiento!”, añadía Del Río, que también respondía a una usuaria que le recordó que él “empezó primero”. “I know... no hay problema. Si das tienes que estar dispuesto a recibir”, sentenció el actor.

Por cierto, @salvameoficial mandadme, si queréis, el premio al plató de #miaeslavenganza

Os prometo un video de agradecimiento!

😉 — Armando del Río (@Armando_del_Rio) 13 de junio de 2023

I know… no hay problema. Si das tienes que estar dispuesto a recibir… — Armando del Río (@Armando_del_Rio) 14 de junio de 2023

El origen de la polémica

Esta inesperada polémica comenzó por las recientes declaraciones de Armando del Río en las que parecía celebrar el fin del formato: “Si vamos a ser los que sustituiremos a Sálvame, nos tendrían que dar las gracias”, dijo Del Río durante una entrevista en vídeo con El Televisero. “Hay que cambiar un poco el chip en este país, y dejar temas de Sálvame para ver una serie diaria o leer un libro”, siguió defendiendo el actor.

Lejos de rehuir la polémica, Sálvame decidió hacerle frente, haciéndose eco de las palabras del actor de la nueva serie de Lydia Bosch en Telecinco. Al comienzo de la tarde este martes, el programa emitió las declaraciones de Del Río, respondiéndole desde el plató de Mediaset con una propuesta para que visite el programa para recoger un premio Oscar que querían dedicarle como reconocimiento a su “prolífica carrera”. Una invitación que incluso le trasladaron a través de una llamada telefónica.

“No puedo ir, te lo agradezco. Se ha formado un chocho con esto, que no era mi intención hablar de Sálvame mal, ni nada. Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales”, empezó explicando el intérprete, antes de que un miembro del equipo insistiese en su invitación, proponiéndole que acudiese al programa para explicarles qué tienen que cambiar o de hacer mejor bajo su punto de vista.

“No, no, yo no tengo que decir que es lo que tenéis que hacer mejor a estas alturas. Lleváis 14 años con muy buenas audiencias y no me meto en eso. Yo lo único que digo es que no veo el programa y cada uno hace lo que quiere y da su punto de vista. Era una broma lo de que igual nos tenían que dar las gracias, porque como sabéis hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Pero se saca todo de contexto y se vuelve todo una bola muy grandre”, siguió explicándose.

“Tendría hueco el viernes, pero voy a ir ahí y me vais a despellejar, o sea que casi prefiero no ir”, señaló entonces Del Río. “No era mi intención meter un aguijón, me hacían una entrevista y lo dije medio de broma. Me faltó decir que era una broma y no lo dije, pero ya está. Disculpas si se han sentido mal los seguidores de Sálvame, yo no veo el programa y cada uno puede dar su opinión”, sentenció el actor.