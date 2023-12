Así eran los 'asaltos' a los concursantes de 'OT 1' en 'Crónicas Marcianas': “Se enfadaba Telecinco y TVE”

Telecinco emitió este martes el reencuentro de Crónicas Marcianas, un especial en el que los protagonistas del icónico late show recordaron algunos de los momentos más trascendentales de su histórica trayectoria televisiva. Entre ellos, aquellos “asaltos” a los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo que se producían en directo tras las galas de TVE, y que según ha reconocido ahora Xavier Sardà enfadaban los responsables de dos cadenas.

Como los más 'marcianos' recordarán, el programa nocturno abrazó como nadie el boom de OT 1 e inició una práctica que en la televisión de hoy sería impensable: “secuestrar” a los participantes del talent show de La 1 y llevarles a Telecinco según terminaba la emisión de cada gala en directo en la cadena rival.

Así lo rememoró en el Reencuentro Rocío Madrid, por entonces reportera de Operación Triunfo que acabó fichando por Crónicas Marcianas, junto a otros míticos como Carlos Latre, Fernando Ramos y el propio Sardà. “Justo por el medio de este plató, que es la puerta que da a la calle, nosotros interceptábamos el autobús de Operación Triunfo y los metíamos directamente en el plató sin que ellos lo supieran”, recordó el cómico.

“Y se enfadaba Telecinco y TVE. Se cabreaban...”, apuntó el presentador, mientras en pantalla mostraron imágenes de cómo se subían al autobús en pleno directo mientras Rosa, Bisbal, Chenoa y compañía no podían esconder su asombro e ilusión.

“Bisbal y Bustamante estaban locos por estar en Crónicas”

Este 'crossover' de formatos de cadenas rivales estaba motivado por el hecho de que Gestmusic era la productora a cargo de ambos programas. Y como apuntó Latre, permitió que algunos de los triunfitos cumplieran sus deseos mientras perseguían su sueño en TVE: “Bisbal y Bustamante eran fans incondicionales, hacían voces, cantaban... estaban locos por estar en Crónicas Marcianas”.

Fernando Ramos afirmó que “en aquella época Operación Triunfo, Gran Hermano... cualquier programa, el objetivo era salir allí para triunfar y venir a Crónicas. Ellos entraron siendo anónimos, y acabar yendo a un programa como OT y poder ir a Crónicas después...”. Algo que ratificó Rocío Madrid por su propia experiencia personal. “Me pasó hasta a mí. Yo era fan del programa”.

La malagueña aprovechó el momento para recordar una anécdota de cómo se fraguó su fichaje por los 'marcianos', en una cena que compartió con Sardà y Toni Cruz, creador de OT. Le hicieron una oferta de trabajo tras verla en el canal oficial del talent show y dio el gran salto con apenas veinte años.

“Los tres primeros meses me iba diariamente a casa llorando, lo veía todo muy grande para mí. Venía de los triunfitos, con mi micro, en el mundo de fantasía de Operación Triunfo. Me soltaron como vaquilla en el ruedo. Fue un master, todo lo que sé lo he aprendido aquí”, explicó.