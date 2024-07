Atacan a una reportera de Cuatro en una manifestación en Israel: “Así hemos vivido la intolerancia más extremista”

Un grupo de judíos ultraortodoxos han acosado a la reportera Lara Escudero, de Noticias Cuatro, y a su compañero operador de cámara, cuando trataban de informar desde Jerusalén de una manifestación. El informativo del segundo canal de Mediaset ha emitido las imágenes de lo ocurrido, que tenía lugar en el barrio de Mea Shearim, donde la comunidad ultraortodoxa se manifestaba en contra de las últimas medidas de Benjamin Netanyahu.

Una resolución de la Corte Suprema de Israel ha puesto fin a la exención militar de los integrantes de esta comunidad, que tendrán pues que enrolarse en el ejército, y de ahí el interés informativo en la concentración. Sin embargo, tal y como señalaba Roberto Arce desde plató, “lo están pagando con una gran agresividad con la prensa”. Marta Reyero y él daban la palabra a la corresponsal, que se refería a esta como una “cobertura muy desagradable” antes de entrar en detalle.

“Como viene siendo habitual, se han ensañado con nosotras. Las mujeres no hemos sido bien recibidas desde el principio. Nos han echado del recinto, nos han acorralado en un rincón, nos han amenazado, escupido y deseado la muerte, y todo al grito de impuras”, relataba, mientras las imágenes grabadas daban cuenta del cariz de lo ocurrido. También se podía ver cómo les lanzaban objetos de todo tipo al obligarlas a marcharse.

“Hemos tratado de ser respetuosos en todo momento, incluso con sus códigos de vestimenta, pero no nos han dejado hacer nuestro trabajo. Así hemos vivido la intolerancia más extremista”, añadía, tras manifestar su solidaridad con sus compañeros de profesión desplazados a Israel.

🎙️📺 Lo de hoy, no sé ni cómo expresarlo. Ha sido, posiblemente, uno de los momentos más humillantes que me ha tocado vivir como periodista. Ya no solo como periodista o humana. Sino como mujer. Os recomiendo ver el vídeo hasta el final.



“Lo de hoy, no sé ni cómo expresarlo”

A través de redes sociales, Escudero ahondaba en las sensaciones que había provocado este incidente: “Lo de hoy, no sé ni cómo expresarlo. Ha sido, posiblemente, uno de los momentos más humillantes que me ha tocado vivir como periodista. Ya no solo como periodista o humana. Sino como mujer”.

En su relato a través de la red social X (antigua Twitter), abundaba en lo que había contado en directo para Cuatro, subrayando que habían tratado de hacer su trabajo “de la manera más respetuosa posible, incluso con sus códigos de vestimenta (aunque también nos han recriminado ir con pantalones)”.

“Nos han escupido. Nos han deseado la muerte. Y, al final, han decidido unirse para asustarnos y sacarnos de su barrio. Nos han seguido y empezado a lanzar lo que encontraban a su paso. Botellas. Bolsas de basura. Y lo peor: las mujeres judías que, encaramadas a los barrotes de las ventanas de sus edificios, nos gritaban, desgañitándose, que nos fuéramos de ahí, que éramos unas impuras”, añadía.

“Las miradas de odio….los gestos de asco. Son indescriptibles y dolorosos. Ya no es por la Libertad de prensa, que también. Es cómo nos ven y tratan a las mujeres que no pertenecemos a su comunidad. Es lamentable. Vomitivo. No solo lo he vivido yo. Lo hemos vivido todas”, agregaba.

“No es que nos quisiéramos meter en el barrio porque sí”

Escudero también ha hecho frente a los comentarios desde redes sociales que incluso cuestionaban su labor y la necesidad de haberse desplazado a la zona en cuestión, un barrio peligroso de Jerusalén.

“Nosotros íbamos a esa manifestación precisamente para dar voz a los ultraortodoxos. Forma parte de nuestro trabajo. No es que nos quisiéramos meter en el barrio porque sí. Lo hicimos y de la manera más respetuosa posible”, dejaba claro, respondiendo también a quienes insinúan que buscaban “notoriedad”.

“Estáis muy confundidos. Fuimos a cubrir y contar. Pero ocurrió esto y también es noticia, porque la prensa y, en especial, las mujeres periodistas vivimos esto constantemente. Ayer tocó aquí. Mañana seguramente tocará en otro lado. No tratamos de blanquear a nadie. Y a los que criticáis desde el sofá de vuestras casas: la información parte de los medios de comunicación y de periodistas en terreno. Sin ello, probablemente no conoceríais lo que ocurre en el mundo más allá de vuestro barrio”.