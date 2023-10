Avilés destapa la supuesta estrategia de Michael en 'GH VIP': “Amigo, que hiciste lo mismo en Italia”

José Antonio Avilés ha entrado con fuerza en la casa de GH VIP 8. El polémico tertuliano, que compite con Yiya y Naomi por convertirse en concursante de pleno derecho, ha agitado la convivencia en las últimas horas al destapar la presunta estrategia que Michael Terlizzi está siguiendo dentro del reality.

Según Avilés, el italiano está teniendo una “amistad especial” con Albert Infante para hacer vídeos y ganar protagonismo, igual que hizo en su día con el concursante Cristian Imparato en Grande Frattello 16 (2019), la versión transalpina de Gran Hermano. “Este juego que él te da, crees que te beneficia. Pero este [señala a Albert] es tonto porque al final el que se va a terminar haciendo daño es él”, comentó el contertulio de Así es la vida.

Michael negó en varias ocasiones esta acusación, pero Avilés siguió adelante con ella. “Amigo, que tú en Italia hiciste lo mismo. Tú tenías a otra persona muy parecida a él. ¿Tú tuviste una amistad especial con alguien?”, preguntó al italiano. “No, así no”, negó nuevamente Michael antes de que el ex de Supervivientes 2020 continuara con su hipótesis: “Mira, si él rompiese la amistad especial que tiene contigo, tú no tendrías presencia”.

Albert, a Michael: “Yo, sin ti aquí, me muero”

Esta última frase provocó que varios concursantes se fueran inmediatamente de la habitación en la que estaba teniendo lugar la conversación. Sin embargo, esto no quiere decir que Avilés estuviera sólo en su cruzada, pues tanto Carmen Alcayde como Susana Bianca se posicionaron a su favor. “Alguien tenía que venir a decir la verdad”, soltó la primera, mientras que la segunda se puso a aplaudir las palabras del andaluz mientras decía “lo siento, pero es lo que opinaba”. Un gesto, cabe decir, que no sentó nada bien a Michael: “Y tú aplaudes, Susana, que eres la persona más falsa del mundo”.

Albert, mientras tanto, aseguró ante Avilés que en ningún momento se le había pasado por la cabeza que Michael le estuviera utilizando. “Pues lo que yo he vivido aquí en 10 minutos es eso (...) Si este chico desaparece ahora mismo de tu vida, a ti te da un infarto. Y si tú desapareces de la suya, a él no le da un infarto porque sienta algo por ti, le da un infarto porque ya no tiene con quién hacer vídeos dentro de la casa”, respondió el ex de Sálvame y Viva la vida.

Pero Albert, tras hablar con Carmen Alcayde y Naomi en el confesionario, decidió dar un abrazo a Michael y quitar hierro al asunto, como así hizo. “Yo no he dudado nunca de ti, cariño”, le dijo al italiano, con el que dio por zanjado el asunto. “Lo que nadie me ha sabido dar aquí me lo has dado tú. Yo, sin ti aquí, me muero. Y me da igual que digan novela turca, porque te quiero. Que se entere España entera. Él ni está jugando conmigo ni me está haciendo nada. Lo que me está haciendo es feliz”, comentó poco después.

Es más, tanto zanjaron el asunto que ambos eligieron a Yiya, y no a Avilés, como la aspirante que no quieren que se quede en la casa. Eso sí, no lo cerraron lo suficiente como para que Michael diera por concluida su particular guerra con Susana, de la que no quiere saber absolutamente nada. Y ella de él, tampoco: “Para mí no es un mueble, es una persona que no aporta nada a la casa (...) Es la única persona que, si se va, no me dolería”.