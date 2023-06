Beatriz Pérez-Aranda recuerda su mítico “va como un pepino” y revela que fue una apuesta

Si hay una anécdota por la que muchos recordarán la trayectoria de Beatriz Pérez-Aranda en el Canal 24 horas es por su ya famosa frase “va como si fuera un pepino”. Una expresión que pronunció al dar una noticia de Fórmula 1, y que según hemos sabido en la actualidad fue por una apuesta.

Así lo ha revelado la propia periodista de RTVE en su visita a Gen Playz de RTVE Play, donde ha recordado aquel viral que protagonizó en 2009 y ha desvelado su origen: “Es una anécdota simpática. Estaba con mis compañeros, había una carrera de F1, Kubica había tenido un accidente y el coche lo había dejado destrozado. Mis compañeros, por el pinganillo, empezaron a decir que iba como un pepino”, comienza relatando.

“Yo les dije que qué curiosa era la expresión ”como un pepino“ y me retaron a decirla”, desvela Pérez-Aranda, al tiempo que confiesa que en el momento de pronunciar la frase, se le había olvidado lo más importante: “El realizador volvió a mí y tenía que decir lo del pepino, pero no me acordaba cómo era la palabra”.

Finalmente, la presentadora del Canal 24 horas pronunció su ya icónica frase, desatando la locura en el programa: “Si volvéis a verlo, se escucha a través del micrófono la carcajada de todos mis compañeros de realización”, comenta entre risas.

Beatriz Pérez-Aranda admite que “no entiendo por qué me hice viral” y justifica que “como un pepino” en ningún caso “es un término que esté mal dicho, en deportes se utiliza”. “Lo que lamento es que no me han llamado para hacer una campaña de pepinos”, bromea.