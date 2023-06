Belén Esteban se pica con la dirección de 'Sálvame' antes del final, mientras retiran la foto de Carlota Corredera de Telecinco

Sálvame acaba de iniciar la cuenta atrás definitiva para su final. Tras la emisión de este lunes 19, solo quedan otras cuatro entregas por delante del magacín en Telecinco. Eso sí, en su despedida no van a aminorar el ritmo de enfrentamiento ni de piques entre tertulianos y dirección.

'Sálvame' inicia su última semana con una gran duda y la vista puesta en su adiós especial del viernes

Y si no, que se lo digan a Belén Esteban. La tertuliana se ha mostrado muy crítica con la dirección del programa en la resaca de su último polígrafo. El motivo, que no se ha revelado el contenido de algunas preguntas sensibles a las que contestó. En concreto, una referida a Paz Padilla, su excompañera y examiga.

El programa se centraba en los comentarios que la “princesa del pueblo” había hecho sobre el futuro laboral de Miguel Frigenti y Rafa Mora, y advertía de “tres preguntas que son muy fuertes” aún por desvelarse. En ese momento, con cara de pocos amigos, Esteban intervenía: “Perdona, falta alguna pregunta que me hicieron y que quiero que salga. He preguntado y la que quiero que salga, la de Paz Padilla, no está metida”.

“¿Por qué no habéis sacado la pregunta de Paz Padilla?”

Terelu Campos trataba de mantener el misterio, insinuando la posibilidad de que dicha cuestión estuviese entre las que contenía el sobre que tenía en la mano. A la colaboradora, sin embargo, no le convencía este juego.

“Quiero que salga la pregunta. Si nos ponemos a hablar, vamos a hablar”, reiteró, antes de dirigirse a la dirección. “¿Por qué no habéis sacado la pregunta de Paz Padilla?”. Acto seguido, arremetió contra ellos por interpretar sus comentarios sobre Frigenti y Mora como un ataque cuando sus opiniones sobre el dudoso futuro en televisión de ambos eran “de preocupación”. “Aquí unos sí, y otros no”.

Por supuesto, la discusión entre las dos televisivas, motivada por los comentarios sobre las vacunas contra la covid de Padilla, fue el detonante principal del despido fulminante de esta a comienzos de 2022. Tras demandar al grupo de comunicación, con quien tenía contrato de larga duración, la humorista acabó regresando a la disciplina de la compañía en junio, tras un acuerdo extrajudicial que recuperaba las bases previas.

Eso sí, desde entonces quedó alejada del universo Sálvame, donde tampoco dedicaron comentarios precisamente positivos sobre ella. En marzo, de hecho, Esteban ya se mordió la lengua durante la emisión habitual de Sálvame cuando trataron de sonsacarle sobre Padilla: “No quiero hablar porque me regañan”.

Carlota Corredera “desaparece” de los pasillos de Mediaset

Ante el enfado de que hacía gala Esteban, saltándose la escaleta de este lunes 19, Kiko Matamoros trató de encauzar la conversación. Solo consiguió que la aludida dirigiese sus iras contra él, y lo acusase de “meter mierda” hasta el final del programa, que tendrá lugar el viernes 23, con una entrega especial hasta las 21:00 horas.

Mientras tanto, el final de una era en Telecinco se consuma con más cambios, más allá de la programación: en este caso, en los pasillos de Mediaset. Del pasillo de las vanidades, tal y como se conoce a la zona en la que cuelgan las fotos de las estrellas del canal, se ha retirado la imagen de Carlota Corredera, tal y como recoge Bluper.

El retrato de Corredera fue colgado en enero de 2018, durante una emisión de Sálvame, y ha permanecido inamovible durante algo más de cinco años. La periodista lleva ahora meses desvinculada de Mediaset, tras haber presentado el efímero ¿Quién es mi padre?.