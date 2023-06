'Sálvame' inicia su última semana con una gran duda y la vista puesta en su adiós especial del viernes

Sálvame arranca este lunes (16:45 horas) su última semana en la tarde de Telecinco. El magacín de La Fábrica de la Tele se despedirá para siempre este próximo viernes, 23 de junio, después de 14 años de vida en la parrilla del canal. Lo hará con una entrega especial, con una gran duda por resolver y con Antena 3 moviendo sus piezas para condicionar su recta final, que apunta a ser histórica.

“El momento final de este programa va a ser mágico”, prometieron hace unos días Adela González y María Patiño al hablar de la última entrega, que será “algo inimaginable”, según dijeron en nombre de la dirección del programa. De hecho, la propia Patiño comentó que todos los integrantes de Sálvame se habían “puesto a currar” ya para dar “lo mejor” a los espectadores.

El resultado de ese trabajo lo veremos el viernes con una entrega de 4 horas de duración, el doble que la actual. “Desde las 16:45, más o menos, hasta las 21:00h”, señaló Adela. Por tanto, Telecinco prescindirá ese día de los concursos 25 palabras y Reacción en cadena para dar dos horas extra al magacín de La Fábrica de la Tele. “¿Cómo se resumen 14 años de programas en 4 horas? Se nos queda corto”, aseguró la presentadora. Para esta entrega especial se han sorteado 25 entradas dobles, cuyos ganadores se conocerán entre el lunes y el martes.

Contando la del viernes, Sálvame tiene un total de cinco emisiones por delante para despedirse de su audiencia. Lo hará, a buen seguro, siguiendo adelante con uno de sus contenidos estrella de los últimos días: la boda de Kiko Hernández. El tertuliano anunció hace unos días su intención de casarse con su pareja, Fran Antón, en el mes de septiembre, por lo que su envite probablemente ocupe parte de la atención del programa. Eso sí, sin Kiko presente, pues él mismo comunicó que estará ausente unos días, aunque no faltará al último programa.

Jorge Javier, la gran duda del final de 'Sálvame'

Saber si Jorge Javier Vázquez estará el viernes junto a Kiko Hernández y el resto de sus compañeros de programa es, hoy por hoy y hasta que se resuelva, la gran incógnita que rodea al final de Sálvame. Por un lado es inevitable pensar: 'Es la despedidade Sálvame, ¿cómo no va a estar en Jorge Javier en ella?'. Pero por el otro tenemos las propias declaraciones del presentador, que dijo a principios de mes, cuando ya se sabía la fecha de la última entrega, que ahora mismo su vida está fuera de la televisión.

“El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”, señaló en su escrito.

Ese “por ahora” da esperanzas a quienes desean que el catalán haga una pausa en su retirada indefinida y vuelva a Sálvame para bajar el telón junto a sus compañeros. De hecho, Belén Esteban le instó recientemente a hacerlo: “Jorge, el día 23 tienes que hacer un esfuerzo. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero el día 23 tienes que estar aquí, porque yo, todos mis compañeros, y la gente de España te necesita”

Antena 3 mueve ficha con 'Y ahora Sonsoles'

La cadena de Atresmedia ha reaccionado a la semana final de Sálvame. Su magacín Y ahora Sonsoles, que venía adelantando ligeramente su hora de inicio, lo hará en mayor grado a partir de este martes 20 de junio. Desde este día, el programa de Sonsoles Ónega arrancará sus emisiones diarias a las 18:00 horas, y no a las 18:30, como ocurría hasta la semana pasada.

Por tanto, el formato pasará a ocupar el tramo de 18:00 a 20:00, por lo que competirá una hora entera contra Sálvame (de 18:00 a 19:00) el martes, el miércoles y el jueves, si no hay cambios de última hora. El viernes, sin embargo, el duelo abarcará dos horas completas (de 18:00 a 20:00h) debido a que Sálvame tendrá dos horas extra por su adiós. En la última y definitiva su rival será Pasapalabra.

El futuro: un sustituto inmediato, un adiós pendiente y AR

El viernes, sobre las 21:00 horas, Sálvame dejará de ser presente y futuro para ser el pasado de Telecinco. Sin embargo, su universo aún aguantará en parrilla unos días más, hasta el 14 de julio. Ese viernes, el Deluxe dirá adiós después de que Mediaset haya retrasado hasta en dos ocasiones su desenlace. No obstante, el spin-off nocturno de Sálvame ya está abonando el terreno para su despedida. Sin ir más lejos, este pasado viernes Belén Esteban se sometió a su último 'poli'. Un momento lleno de simbolismo al que seguirán otros durante los cuatro Deluxe que todavía quedan por emitir.

Para entonces, lo normal es que Telecinco ya haya estrenado Así es al vida, el magacín que ocupará el hueco de Sálvame durante la temporada estival. “Este verano no voy a pisar la playa, pero las recorreré todas. No posaré con ninguna celebrity, pero tendremos las mejores exclusivas. Porque así es la vida, tu nueva cita diaria en la que el corazón, la actualidad y las entrevistas más divertidas harán que pases un verano inolvidable”, dice Sandra Barneda en la promo de este formato producido por Cuarzo. A priori, su estreno será el 26 de junio, coincidiendo con el primer lunes sin Sálvame.

Después, en septiembre, le llegará el turno a TardeAR, como así se llamará el programa que Ana Rosa Quintana presentará en la franja vespertira, tal y como adelantó en primicia verTele. “Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un Sabor a ti. Lo hice durante 8 años y cambió el modo de hacer las tardes. Tampoco haré El programa de Ana Rosa, que lo he hecho durante 18 años y ha cambiado el rumbo de las mañanas. Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Sólo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España”, explicó la presentadora en un reciente evento con anunciantes.