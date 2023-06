Belén Esteban y Patiño lloraron con el anuncio de Kiko Hernández: “Jamás pensé que daría esta noticia en 'Sálvame'”

“Nunca jamás pensé que esta noticia la iba a dar en este programa. Nunca. ¡Y estoy tan feliz!”. Pletórico, Kiko Hernández acababa de anunciar en Sálvame su noviazgo con Fran Antón. Al tertuliano, cuya orientación sexual ha sido cuestionada en multitud de ocasiones, se le había relacionado con el actor en los últimos meses, sin embargo, siempre ha 'dado largas' a quienes venían especulando con ello.

“Durante mucho tiempo se ha hablado sobre si tengo o no una relación, se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental y creo que ha llegado el momento de contar la verdad: hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida (...) Esa persona se llama Fran Antón”, confesó desde el famoso pulpillo que se utiliza para dar las grandes noticias.

El silencio con el que se escuchaba a Kiko fue interrumpido por los aplausos del público. Después de haber negado durante meses lo que se comentaba dentro y fuera de los platós, el tertuliano reconocía al fin lo que era un secreto a voces.

La feliz noticia coincide con el final de Sálvame, que se despedirá de la audiencia el 23 de junio. “Se acaba una etapa en el programa y gracias a estar feliz, a estar con él, he podido sobrellevar mucho mejor que este programa termine”, reconoció. “Quiero decirte algo”, agregó mirando a cámara, dirigiéndose a su novio: “En septiembre, sí, me quiero casar contigo”.

Jorge Javier y Mila Ximénez, presentes en un momento tan especial

La sorpresa fue mayúscula entre quienes le acompañaban. Kiko se fundió en un abrazo con sus compañeros de Sálvame y tuvo que consolar a María Patiño y Belén Esteban, que lloraban desconsoladas.

“Me emociono porque pienso en dos personas”, expresó Belén entre sollozos. La colaboradora tenía en su recuerdo a Jorge Javier Vázquez –que está de baja desde que se anunció la cancelación de Sálvame– y la fallecida Mila Ximénez. “Estarán muy contentos, Kiko”.

A Patiño no hubo quien la consolara. Fue imposible que recuperara el habla tras el anuncio de su compañero. Minutos después, cuando asimiló la noticia, la presentadora dio un paso al frente para sentar cátedra: “A partir de ahora, Fran Antón es uno de los nuestros y, por lo tanto, es un intocable”.

Hernández estará ausente en los próximos días. Ha pedido permiso a sus jefes para disfrutar en privado de esta importante noticia, pero quiso dejar bien claro que no faltará al último programa de Sálvame.