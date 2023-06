Kiko Hernández responde con dureza a Belén Rodríguez: “Tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión”

Kiko Hernández volvió este martes a Sálvame tras su supuesta boda con Fran Antón. Lo hizo sin confirmar ni desmentir la noticia en un primer momento, aunque a lo largo de la tarde acabó declarando su amor a su pareja y lanzándole un claro mensaje: “En septiembre sí quiero casarme contigo”.

Con estas palabras, el tertuliano puso aparentemente fin a días y días de rumores y especulaciones sobre su presunto envite secreto. De hecho, tal fue el misterio a su alrededor que el tema llegó este fin de semana hasta Fiesta, donde Emma García preguntó a Belén Rodríguez si sabía que Kiko se iba a casar y que si, en caso de saberlo, se creía la noticia.

La tertuliana dijo que sí, que sabía desde hace 15 días que Kiko Hernández se iba a casar, pero que en este tiempo no se había puesto a pensar sobre la veracidad de la noticia. Según ella, porque la propia noticia le daba igual. “No le di ninguna importancia”, señaló después de reconocer que tampoco puede hablar mucho de sus excompañeros de Sálvame. “Ni puedo ni quiero hablar de estas personas. Ni es mi circo ni son mis monos”, aseguró para dejar claro que su enemistad con Kiko sigue siendo muy fuerte.

“Aquí no hay ningún mono ni esto es ningún circo”

Y viceversa, porque el propio Kiko Hernández respondió este martes a sus palabras con gran dureza. “Que a Belén le dé lo mismo [significa] que estamos en igualdad, porque a mí tu vida me la suda”, comenzó diciendo el tertuliano, que en todo momento se dirigió a la que un día fue su amiga. “La diferencia es que tú tienes un novio y a la gente le importa una mierda. Y, sin embargo, conmigo han estado cuatro días todos los periódicos, todas las revistas y todo dios preguntando. A ti, por mucho que lo paseas, nadie”, añadió a continuación.

Después, Kiko salió en defensa de su programa y de sus compañeros. “Aquí no hay ningún mono. Esto no es ningún circo. Esta es gente que te ha querido de verdad. Esta es gente de verdad que te ha llenado la nevera y no se merecían que tú contaras todo lo que hacían cada día y cada mensaje que te mandaban, como Jorge Javier o Belén Esteban, que se lo ibas contando a todo dios. A todo el mundo”.

“Tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión. Has hecho un circo. Y has vendido a todos. A todos. A todos”, siguió Hernández, que terminó su ataque hacia Belén Rodríguez con la siguiente reflexión: “Lo único que me da pena es que sigas teniendo gente al lado a la cual has vendido y has puesto a parir. Y me da una pena terrible porque esa gente todavía te quiere. Para que veas, ¿eh? Con lo mala que eres y todavía sigues teniendo gente a tu lado”.

Por tanto, queda claro que Kiko Hernández y Belén Rodríguez, lejos de limar asperezas, siguen enfrentados después de que la segunda fuese acusada de traicionar a su entonces amigo desvelando que le había dejado dinero. Un enfrentamiento que derivó, entre otros hechos, en demandas, en el adiós de Belén Rodríguez al universo Sálvame -desde mayo es tertuliana de Fiesta- e, incluso, en una llamada de la colaboradora a la policía después de que un equipo del programa se presentara en las inmediaciones de su casa.