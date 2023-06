María Patiño interrumpió el 'Deluxe' para aplaudir a Mediaset: “Tal vez seguirás siendo mi casa”

El final de Sálvame y el Deluxe plantea serias dudas sobre el futuro de sus tertulianos y presentadores, estrechamente ligados a este universo televisivo desde hace 14 años. En cambio, María Patiño parece tener bastante claro que seguirá trabajando en Mediaset.

La famosa periodista del corazón ha ganado presencia en Telecinco durante los últimos años, primero como colaboradora de Sálvame, luego al frente de Socialité, y desde hace unos meses como copresentadora de Sálvame y el Deluxe, donde este viernes lanzó un alegato a favor de Mediaset, el grupo de comunicación que, si bien es cierto que ha cancelado su programa, también les dio a ella y a sus compañeros una grandísima oportunidad laboral.

Patiño dio un paso al frente y, mirando a cámara, expresó su gratitud con la empresa. “Quiero dar las gracias, y lo digo de corazón, por haber formado parte de Mediaset. Por habernos dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que es comunicar. Por haber confiado en nosotros. Por habernos dado libertad. Por habernos dejado ser como somos”.

“Si no fuese por Mediaset y no tuviésemos la posibilidad de estar en esta casa, probablemente no hubiésemos podido ser lo que somos y lo que probablemente llegaremos a ser”, continuó la presentadora. “Mediaset, fuiste mi casa y estoy segura de que tal vez lo seguirás siendo. Gracias”, concluyó entre aplausos.

Belén Esteban se suma a la despedida, con recuerdo para Jorge Javier Vázquez

Minutos después, Belén Esteban, que este viernes se sometió a su último polígrafo, se refirió también al final de Sálvame, aunque escogió otras palabras para resumir sus sentimientos.

“No estoy triste por mí o por mis compañeros porque sé que cada uno encontrará su sitio y creo que más de uno vamos a estar juntos bastante tiempo”, empezó diciendo.

Agradecida con la audiencia y el equipo técnico del que considera su programa, se acordó entonces de dos mujeres que “marcaron” su vida: Rocío Martín y Alicia Encina, productoras de La Fábrica de la Tele. “Son las únicas que han tenido cojones de ponerme como una vela”, afirmó rotunda.

“Sálvame ha sido el programa de mi vida (...) lo quiero como si fuera mío”, reconoció la princesa del pueblo, tras lo cual dedicó unas cariñosas palabras a Jorge Javier Vázquez, que está de baja por recomendación médica desde que se anunció la cancelación del magacín.

“Jorge, te echo mucho de menos. Me he matado contigo y hemos tenido mogollón de movidas, pero, sin desmerecer a las presentadoras, te quiero dar las gracias por llevar este programa como lo has llevado. Jorge Javier Vázquez es para mí el mejor presentador de Mediaset. Te conozco y sé que el día 23 [fecha elegida para el final de Sálvame] estarás a tu manera”, señaló.

Y por último, antes de abandonar el plató del Deluxe, Belén Esteban hizo un alegato difícil de interpretar, aunque posiblemente esté relacionado con el proyecto en el que trabaja La Fábrica de la Tele para mantener viva la esencia de su formato estrella: “Hemos ganado dinero, más los que estamos aquí sentados que los pobres a los que no se ve, pero nos hemos dejado la vida y nos la volveríamos a dejar. Y voy a decir una cosa por la que me van a regañar: no nos van a olvidar. Acuérdense de esta frase: no nos van a olvidar porque seguiremos”.