Belén Esteban y Terelu Campos se reconcilian con un baile tras semanas de polémica en TVE y 'Ni que fuéramos'

¡Reconciliación a la vista! Después de haberse lanzado unas cuantas pullitas desde los platós de televisión en las últimas semanas, Belén Esteban y Terelu Campos parecen haber enterrado el hacha de guerra.

Las tertulianas coincidieron este viernes en una fiesta organizada por Joaquín Torres, en la que se grabó su reencuentro y el baile que se marcaron mientras sonaba la canción Deja que te bese. Algo Pasa ha difundido el vídeo.

Terelu se mostró reticente en un primer momento. Fue llamada a 'grito pelao' por el cantante de la orquesta, que ya estaba acompañado por Belén. La hija de María Teresa Campos se hizo de rogar hasta que su excompañera de Sálvame se le acercó para tomarla por las manos. Entonces cambió el gesto y decidió compartir con ella este baile. Sonrieron, se abrazaron e incluso llegaron a besarse.

Todos estaban pendientes del esperado reencuentro. En las últimas semanas han intercambiado algunos reproches después de que Belén Esteban dijera que nadie espera que Terelu Campos sea colaboradora de Ni que fuéramos Shhh, la nueva versión de Sálvame promovida por el Canal Quickie.

A la presentadora no le hizo ninguna gracia este comentario, al que respondió desde los platós de TVE: “Eso de que 'no se me espera'... a lo mejor no me espera Belén. Desde luego, no es lo que se me comunicó a mí”, señaló en D Corazón, donde también defendió que ella estaba “en paz” con sus excompañeros de Sálvame.