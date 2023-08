Belinda Washington se disculpa por su 'torpeza' en el 'Grand Prix': “Entiendo la merecida regañina, pero no los insultos”

Belinda Washington fue la protagonista inesperada de la cuarta entrega del Grand Prix. La presentadora y actriz participó en el concurso de La 1 como la madrina de Tineo (Asturias), pueblo que al final de la noche acabó ganando a Los Montesinos (Alicante) la última plaza de semifinalista. Belinda, como no podía ser de otra manera, lo dio todo para que su equipo ganara. Sin embargo, su esfuerzo no se vio traducido en un gran rendimiento, sino más bien en todo lo contrario.

CRÓNICA | El 'Grand Prix' eligió a su último semifinalista tras un igualadísimo duelo y la frustración de Belinda Washington

La televisiva fue de lo más comentado de la noche por su torpeza durante 'Los superbolos', en la que fue incapaz de conseguir que Johny, el concursante de Tineo elegido para la prueba, tirara un 'bolo humano' con los ojos cerrados. Al final del reto, el participante dijo que apenas escuchaba las indicaciones de Belinda, pero lo que quedó para el recuerdo fueron las propias indicaciones de la actriz y la forma en que se dirigió a Johny.

Porque, fruto de la frustración, Belinda Washington fue elevando el tono hasta parecerse al de un entrenador de fútbol cabreado en la banda. De hecho, soltó varios “¡Espabila, Johny!” al ver que el concursante estaba completamente perdido. Pero Johny tenía razones para estarlo, pues Belinda le dio unas indicaciones que de poco le podían servir. Por ejemplo, que le dijera “ven hacia mí” cuando el concursante llevaba los ojos tapados y no podía ver a la presentadora o que, directamente, le gritara “¡a tu derecha, a tu derecha!” cuando en realidad era a su izquierda.

Belinda Washington:

-Date la vuelta, Johyny, date la vuelta.

- ¡Ahí no, Johny, ahí no!



🫣 Johny y Belinda, Belinda y Johny jugando a los súper bolos en el Grand Prix.#GrandPrix4 pic.twitter.com/0mCPcFCOZi — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) 14 de agosto de 2023

Aunque ni Belinda ni Johny lo pasaron especialmente bien en el momento, su falta de entendimiento provocó la risa de gran parte del público. De hecho, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios en clave de humor. Algunos de ellos señalando que la escena era propia de Paquita Salas, serie en la que Belinda Washington participó, o que la propia Paquita había conseguido trabajo a la actriz.

Belinda recogió el guante y aludió al personaje interpretado por Brays Efe para pedir disculpas: “Que desastre. Pido disculpas .No es lo mío, Paquita. Te dije que en la prueba de los bolos no iba a dar pie con bola”.

Que desastre !!!!!Pido disculpas .No es lo mío #Paquita te dije que en la prueba de los bolos no iba a dar pie con bola🙏🏻 — Belinda Washington (@BelindaWB) 15 de agosto de 2023

“Entiendo la regañina, pero no los insultos”

Aunque hubo mucho cachondeo respecto a lo ocurrido en 'Los Superbolos', también hubo gente que criticó el comportamiento de Belinda Washington y lanzó diversos insultos contra la presentadora. Algo que ella no termina de comprender. “Entiendo la merecida regañina, pero no los insultos. No hay mala intención. En algunas pruebas tienes más destreza que para otras. Esta no es la mía”, ha escrito en su post de Instagram.

En él también ha dado las gracias a Tineo “por vuestra grandeza” y pregunta si, pese a su “desastrosa y torpe prueba”, puede ser la pregonera de las Fiestas de San Roque de esta año. Además, también ha dado las gracias al Grand Prix “por ser un ejemplo de formato eterno y sana deportividad” y ha lanzado un mensaje a Johny: “Pido otra vez disculpas por las pésimas órdenes que di al Santo de Johny, que la que tiene que espabilar y volver a Barrio Sésamo soy yo”.