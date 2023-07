Bibiana Fernández llega tarde y con gafas de sol al 'Programa de AR' tras la boda de Tamara Falcó: “Vengo muerta”

Este lunes, el club social de El programa de Ana Rosa adelantó su horario habitual a las 11:30 horas para dedicarse casi al completo a hablar de todos los detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, lo que llamaron “el evento del año”. Un enlace del que se habían visto pocos detalles hasta que esta mañana ¡Hola! publicaba la exclusiva, de la que los espacios televisivos pudieron sacar imágenes.

Así, Patricia Pardo y Joaquín Prat se sentaban junto al Conde Lequio, Antonio Rossi, Sandra Aladro y Leticia Requejo para repasar lo acontecido, señalando el “éxito de que no se filtrara nada” con tantos invitados. Sobre todo con respecto a los vestidos que lució la novia.

En ese instante, en el que analizaban el vestuario escogido por la hija de Isabel Preysler, aparecía Bibiana Fernández para sentarse en el sofá de colaboradores pasados casi 10 minutos de la tertulia. “Vengo de reenganche de la boda. Vengo muerta”, decía disculpándose por el retraso.

“Vienes como Íñigo sin quitarte las gafas”, bromeaba Requejo y Bibiana respondía: “No me las puedo quitar, estoy peor que Íñigo porque podía ser su abuela. Lo que me he bebido, tomado, salido... Vengo de reenganche tres días. Íñigo es un aprendiz porque es más joven, cuando llegue a mi edad no llega a la boda”, aseguró entre risas.

Preguntada por el look de la novia: “A mí el vestido de Tamara me encanta. Es una novia muy clásica, pero ella quiere. Supongo que no es una casualidad”.

Finalmente, la colaboradora se quitaba las gafas, no sin antes disculparse por su imagen: “Me he tenido que quitar las gafas, aunque tengo los ojos rojos, perdonad”. Para continuar opinando sobre el evento, vivido por ella en primera persona: “No me dio a tiempo a ver el segundo, lo vi ayer pero claro, con la borrachera. La vi de lejos, pero es un traje para lo que es, para la segunda fiesta, para divertirte”.